Ajax heeft navraag gedaan bij Earnest Stewart in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur, zo schrijft Het Parool. De huidige technisch directeur van PSV was in beeld als mogelijke opvolger van Alex Kroes.

Ajax was de voorbije maanden op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Na het ontslag van John Heitinga stelde Kroes zijn positie ter beschikking, maar bleef hij wel aan tot er een opvolger was gevonden. De keuze is uiteindelijk gevallen op Jordi Cruijff, die een mondeling akkoord heeft met de club. De verwachting is dat hij op korte termijn zijn handtekening zet onder een contract en na de transferperiode begint in de Johan Cruijff ArenA.

Cruijff was echter niet de enige optie voor Ajax. Zo zouden de Amsterdammers ook Max Huiberts, die na dit seizoen stopt bij AZ, Txiki Begiristain en Maxwell hebben benaderd voor de opvolging van Kroes. Het Parool weet echter dat Ajax ook een poging gewaagd heeft bij een opvallende naam: Stewart van PSV. Mounir Boualin van SoccerNews bevestigt dit nieuws en laat weten dat de Amerikaan zelf bedankte voor een functie in Amsterdam.

Om het werk van Cruijff in het stadion vernoemd naar zijn vader te vergemakkelijken, is Ajax er alles aan gelegen om dit seizoen op de tweede plaats te eindigen. Daarmee zouden de Amsterdammers zich namelijk verzekeren van deelname aan de Champions League, wat een flink bedrag met zich meebrengt. Het halen van nieuwe spelers en een trainer is in dat geval een stuk eenvoudiger voor Cruijff.