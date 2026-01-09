Hans Kraay junior snapt niet dat Ajax nog geen zaken heeft gedaan met FC Utrecht-linksback . De verdediger, die weliswaar al opduikt op lijstjes van de Amsterdamse club, is volgens de analist een ideale versterking.

Kraay junior was vrijdagavond te gast bij De Oranjewinter op SBS6. De journalist van ESPN liet zich daar uit over de transfer van Kenneth Taylor, die voor bijna zeventien miljoen euro naar Lazio verkast. Volgens de analist kan de nummer drie van Nederland met dat geld direct de markt op.

“Weet je waar ik helemaal niets van snap?”, opent Kraay junior het onderwerp. “Ajax moet een linksback hebben, die woont en voetbalt om de hoek én is betaalbaar. Dan haal je toch de beste linksback die je kan halen? Die haalt 721 keer per wedstrijd de achterlijn”, vervolgt de voormalig presentator van Lachen om Home Videos.

Valentijn Driessen vraagt zich af of Ajax ‘drie miljoen euro’ moet betalen voor El Karouani. “Omdat hij vier maanden later voor 0 euro (zoals het er nu voorstaat is El Karouani dan transfervrij wegens zijn aflopende contract, red.) is op te halen”, zegt de kritische journalist van De Telegraaf.

Ajax wel degelijk geïnteresseerd in El Karouani

Ajax is wel degelijk geïnteresseerd in de diensten van El Karouani, zo liet De Telegraaf eerder weten. De linksback, die dit seizoen al goed was voor negen assists en twee doelpunten, staat op het lijstje van de Amsterdammers. Het is geen geheim dat de nummer 34 van de Champions League zich überhaupt graag wil versterken met een back.