Live voetbal

Kraay jr. snapt ‘he-le-maal niets’ van Ajax: ‘Wáárom geen El Karouani?'

Hans Kraay junior en Valentijn Driessen aan tafel
Foto: © De Oranjewinter
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
9 januari 2026, 23:05   Bijgewerkt: 23:21

Hans Kraay junior snapt niet dat Ajax nog geen zaken heeft gedaan met FC Utrecht-linksback Souffian El Karouani. De verdediger, die weliswaar al opduikt op lijstjes van de Amsterdamse club, is volgens de analist een ideale versterking.

Kraay junior was vrijdagavond te gast bij De Oranjewinter op SBS6. De journalist van ESPN liet zich daar uit over de transfer van Kenneth Taylor, die voor bijna zeventien miljoen euro naar Lazio verkast. Volgens de analist kan de nummer drie van Nederland met dat geld direct de markt op.

Artikel gaat verder onder video

“Weet je waar ik helemaal niets van snap?”, opent Kraay junior het onderwerp. “Ajax moet een linksback hebben, die woont en voetbalt om de hoek én is betaalbaar. Dan haal je toch de beste linksback die je kan halen? Die haalt 721 keer per wedstrijd de achterlijn”, vervolgt de voormalig presentator van Lachen om Home Videos.

Valentijn Driessen vraagt zich af of Ajax ‘drie miljoen euro’ moet betalen voor El Karouani. “Omdat hij vier maanden later voor 0 euro (zoals het er nu voorstaat is El Karouani dan transfervrij wegens zijn aflopende contract, red.) is op te halen”, zegt de kritische journalist van De Telegraaf.

Ajax wel degelijk geïnteresseerd in El Karouani

Ajax is wel degelijk geïnteresseerd in de diensten van El Karouani, zo liet De Telegraaf eerder weten. De linksback, die dit seizoen al goed was voor negen assists en twee doelpunten, staat op het lijstje van de Amsterdammers. Het is geen geheim dat de nummer 34 van de Champions League zich überhaupt graag wil versterken met een back.

VIDEO- Hans Kraay jr. uit onbegrip over Ajax: 'Weet je waar ik helemaal niets van snap?!'

➡️ Meer nieuws over El Karouani

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Steven Berghuis

‘Seattle Sounders en New York City FC tonen interesse in Berghuis’

  • Gisteren, 22:25
  • Gisteren, 22:25
Wesley Sneijder

Wesley Sneijder na transferperiode opnieuw in gesprek met Ajax

  • Gisteren, 21:19
  • Gisteren, 21:19
Kenneth Taylor en Sean Steur van Ajax

‘Ajax heeft ideale opvolger Taylor al in huis met Steur’

  • Gisteren, 20:37
  • Gisteren, 20:37
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Souffian El Karouani

Souffian El Karouani
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 25 jaar (19 okt. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
16
2
2024/2025
Utrecht
34
2
2023/2024
Utrecht
31
0
2022/2023
NEC
33
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel