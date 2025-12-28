Live voetbal 1

Jorrel Hato nummer één doelwit voor Ajax, ook drie andere spelers in beeld

Jorrel Hato met Chelsea-logo
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
28 december 2025, 12:47

Het regent zondag transfergeruchten boven de Johan Cruijff Arena. Nadat Fabrizio Romano al melding maakte over de pikante interesse van Ajax in Quilindschy Hartman, weet De Telegraaf dat de Amsterdammers vol inzetten op een snelle terugkeer van Jorrel Hato. Ook drie andere namen, waaronder die van Souffian El Karouani, worden gelinkt aan Ajax.

Romano maakte zondagochtend als eerste melding over de interesse van Ajax in Hartman. Enkele uren na deze berichtgeving kwam De Telegraaf met aanvullende informatie. Het medium bevestigde dat de Amsterdammers Hartman op het oog hebben. Mike Verweij beweert dat het zou gaan om een huurdeal en dat de ex-Feyenoorder hier wel oren naar heeft.

Terugkeer Hato bovenaan lijstje Ajax

Hartman is echter niet de toptarget van Ajax. De nummer drie van de Eredivisie mikt namelijk op een snelle terugkeer van Jorrel Hato (19), die 'stipt op één' staat op de lijst. De linksback annex centrale verdediger verkaste afgelopen zomer nog voor een bedrag van zo'n 44 miljoen euro naar Chelsea, maar heeft in Londen nog geen basisplaats afgedwongen. Het is niet bekend of The Blues openstaan voor een huurdeal.

El Karouani en twee anderen in beeld

Maar Hato en Hartman zijn niet de enige linksbacks die Ajax in het vizier heeft. Ook El Karouani van FC Utrecht fungeert als transferdoelwit. De Telegraaf weet dat Ajax de Marokkaan, die beschikt over een aflopend contract, definitief wil overnemen. De concurrentie voor de assistkoning van de Eredivisie is echter groot: Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, West Ham United, Benfica en FC Porto zouden de linkspoot volgen.

De andere namen die worden genoemd, zijn die van Adam Aznou (19) en Ignace Van der Brempt (23). Aznou staat onder contract van Everton, maar kwam nog niet in actie in de Premier League. Van der Brempt, rechtsback van Como, wordt door Ajax ook als een serieuze optie gezien.

