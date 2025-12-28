Volgens Doruk Tecimer van TRT Spor heeft Ajax onlangs navraag gedaan bij de zaakwaarnemer van . De dertigjarige Kroaat lijkt echter niets te zien in een overstap naar Amsterdam en heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Dinamo Zagreb.

Livakovic speelt sinds de zomer op huurbasis bij Girona, dat hem huurt van Fenerbahçe. Omdat Livakovic Paulo Gazzaniga voor zich moet dulden in de pikorde, speelde hij nog geen minuut bij de Spaanse degradatiekandidaat. Mede daardoor zinspeelt de Kroaat op een vertrek in de winter.

Artikel gaat verder onder video

Naar verluidt zou Ajax navraag hebben gedaan naar de 71-voudig international. Ook Stade Brest en Hellas Verona volgen Livakovic. Toch lijken deze drie clubs achter het net te vissen. De doelman ziet namelijk meer heil in een terugkeer naar Dinamo Zagreb, de club waar hij tussen 2016 en 2023 al speelde.

Het is niet verrassend dat Ajax deze winter al kijkt naar een mogelijke versterking onder de lat. De Amsterdammers beschikken momenteel over de van Liverpool gehuurde Vítězslav Jaros en de 42-jarige Remko Pasveer. Jong Ajax-doelmannen Joeri Heerkens en Paul Reverson lijken nog niet te hoeven hopen op een kans in de hoofdmacht.

Ajax toonde al interesse in 2022

De interesse van Ajax in Livakovic komt niet uit de lucht vallen. De Amsterdammers toonden in 2022 namelijk al belangstelling voor de Kroatische doelman. Ajax was echter niet de enige club die Livakovic in het vizier had, want ook Manchester United – destijds getraind door Erik ten Hag – en Bayern München volgden de keeper. Dat had alles te maken met zijn optredens op het WK in Qatar.