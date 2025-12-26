FC Utrecht heeft een afspraak gemaakt met , zo onthult grootaandeelhouder Frans van Seumeren in het Algemeen Dagblad. De linksback heeft een aflopend contract, maar heeft altijd gezegd dat de club aan hem mag verdienen. Van Seumeren weet echter niet of El Karouani zijn woord gaat houden.

El Karouani beschikt bij FC Utrecht nog over een contract tot medio 2026. Afgelopen zomer hoopten de Domstedelingen met een transfer aan hem te verdienen, maar destijds meldde alleen Spartak Moskou zich. “Het ging om een transfersom van bijna 7 miljoen euro, terwijl wij als club nog 7,5 miljoen euro op de begroting moeten goedmaken”, blikt Van Seumeren daarop terug. Utrecht vond het echter moreel niet verantwoord om zaken te doen met een Russische club. “Er zijn mensen die vinden dat zo’n transfer dan door kan gaan, want er volgen geen sancties. Maar gelet op de oorlog van Rusland met Oekraïne denk je dan ook na. Kees vond het direct niks, de rest van de RvC zat op dezelfde lijn.”

Het gevolg daarvan was dat El Karouani de eerste seizoenshelft gewoon bij FC Utrecht speelde. Van Seumeren geeft aan dat de club nog altijd probeert om zijn contract te verlengen. Ook een winters vertrek van de Marokkaan behoort volgens de investeerder tot de mogelijkheden. El Karouani zou momenteel in de belangstelling staan van verschillende subtoppers uit Europese topcompetities.

“Souffian heeft altijd gezegd: ‘FC Utrecht mag geld aan mij verdienen’”, onthult Van Seumeren de afspraak met El Karouani. “Maar houdt hij zijn woord? Hopelijk komen we er op een goede manier uit. Het liefst met een langer contract, anders hoop ik dat we erin slagen om hem in de winter nog te verkopen.”