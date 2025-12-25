FC Utrecht moet in de tweede helft van het seizoen nog flink aan de bak. Grootaandeelhouder Frans van Seumeren laat tegenover het clubkanaal weten dat de Domstedelingen nog minimaal 28 punten moet halen uit de resterende zeventien Eredivisieduels. Lukt dat niet, dan heeft de club in zijn woorden 'ondergepresteerd'.

In zijn terugblik op het jaar 2025 toont Van Seumeren zich zeer tevreden over de uitmuntende prestaties in het seizoen 2024/25. Daarin eindigde FC Utrecht met een recordaantal punten (64) op de vierde plaats in de Eredivisie. De eerste wedstrijd van 2025 leverde direct een fraaie 1-2 uitzege bij Feyenoord op: "Na die overwinning in Rotterdam hoopte ik stiekem dat we als derde zouden kunnen eindigen. Maar die vierde plek was geweldig. Historisch", aldus Van Seumeren. Hét hoogtepunt van 2025 voor de grootaandeelhouder volgde in april, toen Ajax in Stadion Galgenwaard met 4-0 op de broek kreeg: "Wat ik me vooral herinner is dat we maar bleven scoren. Meestal neemt een ploeg gas terug na 2-0. Wij gingen maar door. Bij de 4-0 dacht ik: Dit kan toch niet waar zijn?"

De vierde plek leverde FC Utrecht een rechtstreeks ticket voor de voorrondes van de Europa League op, dat afgelopen zomer vervolgens ook nog eens werd verzilverd. Tegenstander in de play-offs was het Bosnische Zrinjski Mostar, dat de Domstedelingen in 2019 nog de weg versperde naar het hoofdtoernooi. Van Seumeren was die pijnlijke uitschakeling nog niet vergeten: "Mostar zat best diep. Ik was er in 2019 zó ziek van, dat kan je niet geloven. Ik heb het niet uitgesproken, maar die revanchegevoelens zaten bij mij heel diep. Dit keer ging het gelukkig veel beter. Dat zat ’m vooral in de voorbereiding. Misschien dat we het destijds niet serieus genoeg namen. Nu deden we alles voor dat grotere doel: groepsfase Europees voetbal." In Bosnië & Herzegovina werd deze keer met 0-2 gewonnen, waarna de klus met een 0-0 gelijkspel in Utrecht geklaard werd.

In het hoofdtoernooi van de Europa League wil het vooralsnog niet vlotten voor FC Utrecht, dat na zes speelronden nog maar één punt heeft vergaard. Ook in de Eredivisie vallen de resultaten dit seizoen wat tegen: het elftal van Ron Jans gaat als nummer acht van de competitie de winterstop in, met 23 punten uit de eerste zeventien speelronden. Dat aantal moet wat Van Seumeren betreft flink omhoog: "Wij moeten op basis van onze begroting gemiddeld anderhalf punt per wedstrijd halen. Hoe ik bij die rekensom kom? Ervaring. FC Utrecht mag niet minder dan 51 punten halen. Dan hebben we ondergepresteerd. Meestal gaat het goed. Maar eindig je op 64 punten, dan heb je echt een historische prestatie geleverd."