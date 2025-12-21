Tiental PSV houdt stand in Utrecht en grijpt Eredivisierecord

PSV heeft 2025 afgesloten met een moeizame maar uiteindelijk verdiende uitzege op FC Utrecht. De koploper van de Eredivisie speelde een matige eerste helft en kwam door een treffer van op achterstand, maar rechtte na rust de rug. en bezorgden PSV een 1-2 zege, die ondanks een rode kaart voor in de slotminuten niet meer in gevaar kwam.

Ron Jans voerde bij FC Utrecht één wijziging door ten opzichte van het 1-1 gelijkspel tegen NAC Breda van vorige week: Siebe Horemans keerde op de rechtsbackpositie terug in het elftal, wat ten koste ging van Niklas Vesterlund. In de spits bij de Domstedelingen begon andermaal Dani de Wit, aangezien Sébastien Haller, David Min én Noah Ohio vanwege blessures allen niet beschikbaar waren. Bij PSV ontbraken onder meer Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine. Het duo begint vanavond met Marokko aan het toernooi om de Afrika Cup in eigen land. Peter Bosz opteerde voor Ivan Perisic als vervanger van Saibari en posteerde Mauro Júnior op de linksbackpositie. Op het middenveld startte Paul Wanner opnieuw in de basis. Ook Joey Veerman stond, ondanks sterke geruchten over een op handen zijnde transfer naar Fenerbahçe, 'gewoon' aan de aftrap.

Artikel gaat verder onder video

Na een minuut stilte voor de deze week overleden FC Utrecht-aandeelhouder Bert Peters (66) schotelden beide ploegen het publiek een zouteloos eerste halfuur voor. Beide keepers, Vasilios Barkas en Matej Kovár, werden niet één keer op de proef gesteld. PSV kreeg wel kansen óp kansen, maar kwam geen enkele keer tot een doelpoging tussen de palen. Utrecht leefde in het laatste kwartier voor rust ineens op en stichtte via rechtsback Horemans het eerste gevaar van de middag. Zijn volley spatte op de verre paal, buiten bereik van Kovár, uiteen. De keeper bracht daarna redding op de rebound van Souffian El Karouani. Twee minuten later was het echter alsnog raak, toen Mike van der Hoorn een voorzet van diezelfde Horemans hard binnen kopte. De treffer leek in eerste instantie te worden afgekeurd, maar de VAR constateerde dat de centrale verdediger niet buitenspel stond en dat aan de goal ook geen overtreding op Perisic voorafging en dus was het 1-0. PSV kreeg direct daarna een goede mogelijkheid om wat terug te doen, maar Van der Hoorn werkte een schot van Perisic voor de lijn weg. Zo gingen beide ploegen met een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg aan de thee.

Met Esmir Bajraktarevic als vervanger van de moeizaam spelende Dennis Man begon PSV wat beter aan de tweede helft. Dat resulteerde een kleine tien minuten na rust in de gelijkmaker. Sergiño Dest leverde vanaf rechts een lage voorzet af aan landgenoot Ricardo Pepi. Die was tot dat moment nog nauwelijks in het stuk voorgekomen, maar liet zijn Torinstinkt maar weer eens zien en werkte beheerst de 1-1 achter Barkas. PSV bleef daarna sterker en ging op jacht naar de voorsprong., Barkas hield Utrecht echter overeind met reddingen op twee aardige schoten van Guus Til. Een kwartier voor tijd moest de Griek het antwoord schuldig blijven toen Perisic bij de eerste paal een hoekschop van Veerman onberispelijk binnen kopte: 1-2. De Kroaat was dusdanig opgelucht over de voorsprong dat hij zijn shirt bij de viering uittrok en dus een gele kaart incasseerde.

Dat overkwam vlak voor tijd ook zijn aanvoerder Jerdy Schouten. Probleem daarbij was dat hij eerder óók al geel had gehad van Bas Nijhuis en dus moest PSV in de slotminuten met tien man de voorsprong over de streep zien te trekken. Dat lukte, waardoor PSV een imposant Eredivisierecord rijker is: de club heeft nu veertien uitwedstrijden op rij gewonnen in de Eredivisie.