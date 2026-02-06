Column: AZ, dé frustratieploeg van de Eredivisie

AZ Alkmaar is dit seizoen een typische versie van zichzelf: de ene week stijgt het boven zichzelf uit, de andere week is het helemaal niks. Hoewel er genoeg andere kandidaten voor die titel zijn, is AZ toch echt dé frustratieploeg van de Eredivisie.

De Alkmaarders draaien dit seizoen een redelijk doorsnee seizoen. Met negen overwinningen, vijf gelijke spelen en zeven verliespartijen staat de ploeg op een zesde plek. Dat klinkt niet zo desastreus, maar in een seizoen waarin Feyenoord en Ajax allesbehalve oppermachtig zijn, moet je een echte gooi doen naar de tweede plek. En voorlopig doet AZ dat niet.

Artikel gaat verder onder video

Het verschil met Feyenoord is momenteel zeven punten, al kan de achterstand op de nummer twee potentieel tien punten worden, doordat de Nijmegenaren nog een wedstrijd te goed hebben. De afgelopen jaren mikte AZ steeds op een topviernotering, met Europees voetbal tot gevolg. Als Feyenoord en Ajax dan een minder seizoen hebben, moet die topviernotering een gegeven zijn. De Conference League mag daarbij niet als excuus gebruikt worden.

AZ kan echter na één verliespartij achtste staan, wat duidelijk te laag is voor de huidige kwaliteit van de selectie. Met Alexandre Penetra, Wouter Goes en Mees de Wit hebben de Noord-Hollanders op papier een sterke verdediging, die ook aanvallende impulsen kan brengen. Een potentieel middenveld van Kees Smit, Peer Koopmeiners en Sven Mijnans moet hoge ogen kunnen gooien. En in Troy Parrott en Mexx Meerdink heeft AZ twee spitsen rondlopen waar de potentie veel verder reikt dan de Eredivisie.

De Alkmaarse ploeg tikte in het begin van het seizoen een heel hoog niveau aan en bleef tot 24 september ongeslagen. Maarten Martens zag dat zijn elftal grote potentie had en dit op meerdere momenten liet zien. Alleen, zoals zo vaak bij AZ, bleek het onmogelijk dit niveau het hele seizoen vast te houden. Inconsistentie werd de standaard.

Drie dagen nadat AZ Ajax in januari alle hoeken van het veld had laten zien (6-0), werd de ploeg overklast door PEC Zwolle. Dat gebeurde een paar dagen geleden weer tegen FC Twente in de beker, maar de fortuinlijke thuisploeg stapte als winnaar van het veld. Hoewel AZ dit seizoen genoeg blessures heeft gehad, is de samenvatting duidelijk: je weet nooit welke variant van de ploeg je te zien krijgt. Zien we zondag weer een afstraffing van Ajax? Het zou kunnen, maar als je op een team dit seizoen geen geld moet inzetten, is het AZ wel.