Go Ahead Eagles beleefde een roerige nacht bij De Adelaarshorst. Na de pijnlijke uitschakeling in de KNVB Beker tegen Telstar, werd de spelersbus opgewacht door een groep ontevreden supporters, zo meldt RTV Oost. Hoewel de druk op trainer Melvin Boel na de nederlaag alleen maar groter is geworden, hebben directeur Jan Willem van Dop en manager Marc van Hintum laten weten dat er op dit moment nog niet wordt ingegrepen bij de club uit Deventer.

De regerend bekerhouder ging donderdagavond in de kwartfinale met 2-1 onderuit in Velsen-Zuid. Voor de achterban lijkt de maat inmiddels vol, want de ploeg heeft nu al vijftien wedstrijden op rij niet meer gewonnen in alle competities. De onvrede over de tegenvallende resultaten leidde tot een confrontatie bij het eigen stadion, waar de clubleiding de dialoog zocht met de boze fans.

Honderd supporters melden zich bij De Adelaarshorst

Artikel gaat verder onder video

Rond 23.45 uur verzamelde zich ongeveer honderd supporters bij het stadion in Deventer om hun ongenoegen te uiten. De spelersbus liet echter op zich wachten, want deze was rond 1.15 uur nog niet gearriveerd. Van Dop en Van Hintum waren de selectie echter al vooruitgereisd en gingen bij aankomst het gesprek aan met een deel van de achterban. Terwijl de politie aanwezig was om alles in goede banen te leiden, probeerden de beleidsbepalers de gemoederen te sussen.

Kramer spreekt klare taal over dramatisch niveau

Aanvoerder Joris Kramer verscheen na de nederlaag aangeslagen voor de camera van ESPN en sprak daar harde woorden. De centrale verdediger, die de aanvoerdersband deze winterstop heeft overgenomen van de naar Feyenoord vertrokken Mats Deijl, was duidelijk in zijn oordeel over het optreden van zijn team. "Telstar heeft vandaag terecht gewonnen. Voetballend waren wij dramatisch. Je ziet dat het schort aan vertrouwen, waardoor we onnodige fouten maken. Dat is de laatste wedstrijden het probleem. Het valt de laatste weken te weinig onze kant op", zo sprak Kramer.

Druk op Melvin Boel neemt na nieuwe tik verder toe

De positie van trainer Melvin Boel staat al langer onder druk. Afgelopen zondag werd de spelersbus na het gelijkspel bij FC Volendam (1-1) ook al opgewacht door zo'n vijftig supporters. Destijds werden teksten als "Schaam je kapot" en "Melvin neem je rotzooi mee" gescandeerd door de ontevreden aanhang. Lees hier meer over de confrontatie met de fans na het gelijkspel bij FC Volendam. Hoewel Boel toen zelf nog het gesprek aanging met de fans, bleef een sportieve reactie donderdagavond uit. De beleidsbepalers hebben echter wel aangegeven dat er vooralsnog géén trainerswissel zal plaatsvinden.

Zondag wacht directe kans op eerherstel tegen Telstar

Voor Go Ahead Eagles is er weinig tijd om de bekeruitschakeling te verwerken. Aanstaande zondag staat in de competitie namelijk een nieuwe confrontatie met Telstar op het programma. In De Adelaarshorst krijgt de ploeg van Boel de kans zich te revancheren voor het bekerdebacle en de negatieve reeks van vijftien duels zonder overwinning eindelijk te doorbreken.