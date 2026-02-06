Robin van Persie heeft gereageerd op de bedreigingen aan het adres van Feyenoord-directeur Dennis te Kloese. Mede door de sportieve malaise wordt de algemeen en technisch directeur van de Rotterdammers telefonisch lastiggevallen. Van Persie noemt het vergrijp ‘respectloos’ richting zijn collega.

Feyenoord verkeert in een crisis, zeker na de kansloze 3-0-nederlaag in Eindhoven tegen PSV. De Rotterdammers lijken daardoor afgehaakt in de titelstrijd van de Eredivisie, terwijl de ploeg ook al is uitgeschakeld in de KNVB Beker en Europa League. Na het duel tegen PSV werd het telefoonnummer van Te Kloese online gedeeld, waarna de directeur 'een stortvloed aan nare berichten en belletjes heeft ontvangen', zo schreef het Algemeen Dagblad.

De politie is ondertussen een onderzoek gestart om te bepalen of de aard van de berichten zodanig is dat er sprake is van opruiing of bedreiging. Daarnaast wordt ook onderzocht wie het telefoonnummer van Te Kloese heeft gedeeld. Het verzamelen of delen van persoonsgegevens, zoals een adres of telefoonnummer, om iemand te intimideren – ook wel doxing genoemd – is sinds 1 januari 2024 officieel strafbaar in Nederland. Op het vergrijp staat een maximale gevangenisstraf van twee jaar of een boete van 22.500 euro.

Reactie van Persie op bedreigingen Te Kloese: ‘Respectloos’

Op de persconferentie van vrijdagmiddag, in aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Utrecht, wordt Van Persie gevraagd naar de ontwikkelingen. “Ik vind daar wel wat van”, begint de trainer. “Op de eerste plaats: respectloos richting Dennis. Het getuigt van kortetermijngeheugen bij veel mensen. Toen Dennis hier begon, was het geen ideale beginsituatie. Hij heeft als leider van de club hele mooie doelstellingen behaald. We zitten nu in een mindere fase, maar we moeten te allen tijde respectvol blijven op menselijk vlak”, gaat Van Persie verder.

“Dat is nu niet gebeurd, dat vind ik heel teleurstellend voor Dennis en voor zijn familie. Het doet wat met je familie als je dat soort berichten krijgt toegestuurd. Het is totaal ongepast”, aldus RvP.

Te Kloese (51) bekleedt al een aantal jaren een dubbelfunctie bij Feyenoord. Door de huidige sportieve malaise liggen zowel trainer Robin van Persie als de directeur zelf onder een vergrootglas. Supporters laten hun onvrede over het beleid de laatste weken onder meer blijken met kritische spandoeken op de tribunes.