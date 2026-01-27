Laat Robin van Persie zijn Feyenoord donderdag in de allesbeslissende Europa League-wedstrijd tegen Real Betis aantreden met een 'B-elftal'? Die vraag wordt door Mikos Gouka en Kenneth Perez behandeld in het ESPN-programma Voetbalpraat.

Feyenoord reist deze week af naar Sevilla voor de achtste en laatste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League. Na zeven wedstrijden bivakkeert het elftal van trainer Robin van Persie met zes punten op plek 26 van de ranglijst. Om verzekerd te zijn van een plek in de tussenronde moet Feyenoord bij de eerste 24 ploegen zien te eindigen, waardoor een overwinning op Betis in ieder geval noodzakelijk is voor de Rotterdammers. Dan nog is Feyenoord overigens afhankelijk van de resultaten op de andere velden. Statistiekenbureau Opta becijfert de kans dat Van Persie en zijn elftal de competitiefase overleven dan ook op 11,2 procent.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen weekend vielen bij de 4-2 zege op Heracles Almelo meerdere vaste krachten uit bij Feyenoord. Zowel het centrale duo achterin, Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic, als middenvelder Luciano Valente moest de strijd staken met een kwetsuur. Ook In-beom Hwang oogde in de slotfase niet pijnvrij, maar maakte de wedstrijd wel vol omdat alle wisselmogelijkheden al benut waren. Van Persie gaf na de wedstrijd al aan dat het in het geval van Valente en Hwang 'slechts' om kramp ging, waardoor zij normaal gesproken gewoon in actie zouden kunnen komen tegen Betis.

'PSV-uit voor Feyenoord belangrijker dan Betis'

Maar staan bijvoorbeeld Valente en Hwang donderdag daadwerkelijk aan de aftrap, aangezien drie dagen na het duel in Sevilla de uitwedstrijd tegen koploper PSV in de Eredivisie op het programma staat? "Het is nu een beetje de vraag of hij (Van Persie, red.) naar PSV gaat werken of dat hij deze wedstrijd ook wil pakken", zegt Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. "Hij zal niet echt met een B-ploeg spelen, zoals in Braga", verwacht de journalist. "Maar de jongens waar enigszins twijfel over is, gaat hij natuurlijk voor PSV sparen. Want die wedstrijd is in feite wel belangrijker", aldus Gouka.

'Europa League-seizoen is een sof geworden voor Feyenoord'

"Dan wordt het een B-ploeg, eigenlijk", stelt Kenneth Perez vast. "Wat gaan jullie daar van vinden, dan?", vraagt de Deen vervolgens aan Gouka. "Nou ja, als je het hele Europa League-seizoen bekijkt, dan is het natuurlijk een sof geworden. Vorig seizoen haalden ze bijna de kwartfinale van de Champions League en nu is het aanmodderen in de Europa League. Dus daar is het niet goed gegaan. Maar deze wedstrijd (tegen Betis, red.) kun je niet aanvliegen van: 'Snel afwerken en dan naar zondag', want stel dat je deze met 3-0 of 4-0 verliest... Dan doet dat ook weer wat met het vertrouwen dat je hebt opgebouwd met de 3-0 en 4-2 (zeges op Sturm Graz en Heracles, red.), dat is dan weer weg", besluit Gouka.