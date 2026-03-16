Danny Makkelie fluit zondag De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Dat heeft de KNVB zondag gedeeld. De arbiter heeft daardoor de leiding over zijn eerste topper van dit seizoen.

Makkelie werd tot voor kort gezien als de beste scheidsrechter van Nederland, maar floot de afgelopen twaalf maanden niet altijd ijzersterk. Daardoor is Serdar Gözübüyük meer en meer in de picture gekomen. Laatstgenoemde mocht dan ook Ajax - Feyenoord fluiten, eerder in het seizoen. Ook de andere wedstrijden tussen PSV, Feyenoord en Ajax werden niet aan Makkelie toevertrouwd.

De 43-jarige arbiter had wel al de leiding over zes Champions League-duels. Dinsdag fluit hij wederom een wedstrijd op het miljoenenbal: Makkelie reist af naar Londen voor de ontmoeting tussen Arsenal en Bayer Leverkusen. In Duitsland werd het vorige week 1-1.

Hessel Steegstra en Jan de Vries zijn zondag bij Feyenoord - Ajax de grensrechters, terwijl Robin Hensgens de rol van vierde man op zich neemt. Rob Dieperink ontfermt zich over de VAR. Er staat veel op het spel in deze Klassieker: de winnaar van het duel ziet zijn kansen op de tweede plek en Champions League-voetbal enorm toenemen. Marc Nagtegaal heeft de leiding over Telstar - PSV, het mogelijke kampioensduel van de Eindhovenaren.