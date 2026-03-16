Makkelie aangesteld voor eerste topper van het seizoen: Klassieker onder zijn leiding

16 maart 2026, 17:10
Danny Makkelie
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Zo'n twee jaar als redacteur bij FCUpdate, met recentelijk ook meer focus op het creëren van videocontent

Danny Makkelie fluit zondag De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Dat heeft de KNVB zondag gedeeld. De arbiter heeft daardoor de leiding over zijn eerste topper van dit seizoen.

Makkelie werd tot voor kort gezien als de beste scheidsrechter van Nederland, maar floot de afgelopen twaalf maanden niet altijd ijzersterk. Daardoor is Serdar Gözübüyük meer en meer in de picture gekomen. Laatstgenoemde mocht dan ook Ajax - Feyenoord fluiten, eerder in het seizoen. Ook de andere wedstrijden tussen PSV, Feyenoord en Ajax werden niet aan Makkelie toevertrouwd.

De 43-jarige arbiter had wel al de leiding over zes Champions League-duels. Dinsdag fluit hij wederom een wedstrijd op het miljoenenbal: Makkelie reist af naar Londen voor de ontmoeting tussen Arsenal en Bayer Leverkusen. In Duitsland werd het vorige week 1-1.

Hessel Steegstra en Jan de Vries zijn zondag bij Feyenoord - Ajax de grensrechters, terwijl Robin Hensgens de rol van vierde man op zich neemt. Rob Dieperink ontfermt zich over de VAR. Er staat veel op het spel in deze Klassieker: de winnaar van het duel ziet zijn kansen op de tweede plek en Champions League-voetbal enorm toenemen. Marc Nagtegaal heeft de leiding over Telstar - PSV, het mogelijke kampioensduel van de Eindhovenaren.

Lees ook:
Sean Steur

Interview Sean Steur valt volledig verkeerd bij Mario Been

  • Gisteren, 09:06
  • Gisteren, 09:06
  • 7
AJASPA

Teruglezen | Hoe een fris Ajax oppermachtig was tegen Sparta bij het debuut van Garciá

  • za 14 maart, 20:55
  • 14 mrt. 20:55
  • 6
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • zo 8 maart, 18:57
  • 8 mrt. 18:57
  • 19
Jopie14
Nou lekker dan. Kom er maar in Ajaxfans.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
171 Reacties
41 Dagen lid
166 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou lekker dan. Kom er maar in Ajaxfans.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44
6
AZ
27
5
42

