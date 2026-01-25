In Goedemorgen Eredivisie op ESPN is Melvin Boel zondag zeer duidelijk: hij wil in de toekomst trainer van Feyenoord worden. Momenteel wordt die rol vervuld door Robin van Persie.

Boel liep tussen 2013 en 2022 in verschillende rollen rond op Varkenoord en was daar ook trainer, onder andere van Jong Feyenoord. Hij deed er belangrijke ervaring op, voordat hij aan 'het echte werk' kon beginnen. In 2023 werd hij onderdeel van de staf bij Go Ahead, waarna hij de leiding kreeg bij FC Dordrecht. Na het vertrek van Paul Simonis haalden de Eagles hem terug en tot nog toe zijn ze in Deventer tevreden over zijn werk.

Artikel gaat verder onder video

Bij Goedemorgen Eredivisie krijgt Boel zondag een zeer directe stelling voor zijn kiezen, namelijk: "Ik ben de toekomstig trainer van Feyenoord". Boel reageert op overtuigende wijze en enkel met het woord 'eens'. Het is dan ook duidelijk dat hij ervan droomt om ooit hoofdverantwoordelijke in De Kuip te zijn.

De paralellen met Robin van Persie zijn overigens opvallend: beide heren liepen meerdere jaren in verschillende functies mee in de jeugdopleiding van Feyenoord, voordat zij besloten om trainer te worden bij andere clubs in Nederland. Voor Van Persie kwam sc Heerenveen op het pad. Na ongeveer een half seizoen besloot Feyenoord hem toch aan te stellen als oefenmeester, vanwege het ontslag van Brian Priske. Momenteel zit Van Persie in een lastige periode en wordt er gespeculeerd over zijn vertrek.

Uitleg Boel

Boel legt later in de uitzending uit waarom hij graag met de scepter wil zwaaien in Rotterdam, zijn geboortestad. "Als jonge jongen ben je met de club opgegroeid. Dat is een droom waar je naar uitkijkt. Ik ben nog jong, dus laat ik hopen dat ik nog wel een tijdje meeloop in de voetballerij en dat die kans nog een keer voorbijkomt." Mario Been, die ook aanwezig is in de studio, vindt het 'fantastisch' als je de droom uitspreekt trainer van Feyenoord te willen worden.