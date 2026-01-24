De zaakwaarnemer van heeft tijdens de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Feyenoord (2-2) naar Dennis te Kloese geappt dat zijn cliënt gewisseld moest worden, zo liet Chris Woerts vrijdag weten bij Vandaag Inside. Ook het Algemeen Dagblad stelt dat de entourage van de verdediger verbaasd was dat hij zo lang op het veld bleef.

Read keerde in de eerste wedstrijd na de winterstop direct terug in de basis bij Feyenoord. De rechtsback had twee maanden aan de kant gestaan met een hamstringblessure, maar Robin van Persie leek voornemens om hem de hele wedstrijd te laten spelen. In de blessuretijd moest Read gewisseld worden met een nieuwe hamstringblessure, waardoor hij opnieuw twee maanden moet toekijken.

Artikel gaat verder onder video

Enkele dagen na de wedstrijd meldde het AD dat de medische staf van Feyenoord had geadviseerd om Read na een uur spelen naar de kant te halen, maar dat Van Persie dit advies in de wind had geslagen. “Feitelijk onjuist”, zo reageerde de trainer enkele dagen later op die bewering. Clubwatcher Mikos Gouka stelde vervolgens op X dat zijn bronnen hem nog steeds garandeerden dat de medische staf had aangeraden de speeltijd van Read tot een uur te beperken.

Bij Vandaag Inside geeft Woerts aan dat de speeltijd van Read in het duel met Heerenveen voor verbazing zorgde bij zijn belangenbehartiger. “De zaakwaarnemer van Read had geappt naar de algemeen directeur (Te Kloese, red.) na zestig minuten: ‘Hij moet eraf! Hij moet eraf!’ Je kunt niet anderhalf uur spelen als je net terugkomt van zo’n blessure.” Ook het AD schrijft dat er flink over en weer werd geappt tussen de entourage van Read en de clubleiding. “Hij zou toch maar een uur spelen, had Feyenoord laten weten? Wanneer Read na zeventig minuten nog steeds op het veld staat, begrijpen ze er niets meer van”, klinkt het.