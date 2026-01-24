heeft tegenover De Telegraaf een opvallend verhaal uit de doeken gedaan over de verloren stadsderby tegen Sparta Rotterdam. De centrale verdediger van de Rotterdammers speelde dat duel negentig minuten, ondanks het feit dat hij last had van een zware kaakontsteking.

Feyenoord verloor afgelopen zondag op pijnlijke wijze van buurman Sparta (3-4). Ahmedhodzic stond het hele duel binnen de lijnen, maar dat had ook zomaar anders kunnen zijn. De verdediger kampte namelijk met een ‘verschrikkelijke kaakontsteking’, die door een arts moest worden opengesneden.

Artikel gaat verder onder video

Tóch besloot Ahmedhodzic zijn ploeg – die zich in een zeer moeilijke fase bevindt – niét in de steek te laten. “Die ontsteking was zo zwaar dat het mijn hele lichaam fysiek beïnvloedde. Ik voelde me shit, maar ik wilde spelen”, onthult de Bosniër.

Ook in het Europa League-duel met Sturm Graz (3-0) bleef Ahmedhodzic negentig minuten op het veld staan. “Nu ben ik weer aan de beterende hand”, zegt hij.