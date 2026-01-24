Live voetbal

Ahmedhodzic speelde tegen Sparta met ‘zware kaakontsteking’

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
24 januari 2026, 07:55   Bijgewerkt: 23 januari 2026, 18:17

Anel Ahmedhodzic heeft tegenover De Telegraaf een opvallend verhaal uit de doeken gedaan over de verloren stadsderby tegen Sparta Rotterdam. De centrale verdediger van de Rotterdammers speelde dat duel negentig minuten, ondanks het feit dat hij last had van een zware kaakontsteking.

Feyenoord verloor afgelopen zondag op pijnlijke wijze van buurman Sparta (3-4). Ahmedhodzic stond het hele duel binnen de lijnen, maar dat had ook zomaar anders kunnen zijn. De verdediger kampte namelijk met een ‘verschrikkelijke kaakontsteking’, die door een arts moest worden opengesneden.

Artikel gaat verder onder video

Tóch besloot Ahmedhodzic zijn ploeg – die zich in een zeer moeilijke fase bevindt – niét in de steek te laten. “Die ontsteking was zo zwaar dat het mijn hele lichaam fysiek beïnvloedde. Ik voelde me shit, maar ik wilde spelen”, onthult de Bosniër.

Ook in het Europa League-duel met Sturm Graz (3-0) bleef Ahmedhodzic negentig minuten op het veld staan. “Nu ben ik weer aan de beterende hand”, zegt hij.

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dennis te Kloese

Woerts heeft groot nieuws: ‘Namen van Huiberts en Eenhoorn zingen rond bij Feyenoord’

  • Gisteren, 23:24
  • Gisteren, 23:24
Denzel Dumfries duikt plots op bij Sparta, waar hij revalideert van blessure

Denzel Dumfries duikt plots op bij Sparta, waar hij revalideert van blessure

  • Gisteren, 22:23
  • Gisteren, 22:23
Bayern München wil eerst Boey verkopen voordat het Read kan aantrekken

BILD: Read vertrekt ‘zeer waarschijnlijk’ bij Feyenoord in de zomer

  • Gisteren, 19:13
  • Gisteren, 19:13
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Sparta

Feyenoord
3 - 4
Sparta Rotterdam
Gespeeld op 18 jan. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Anel Ahmedhodzic

Anel Ahmedhodzic
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (26 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
18
0
2024/2025
Sheff Utd
41
3
2023/2024
Sheff Utd
31
2
2022/2023
Sheff Utd
34
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel