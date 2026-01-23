Live voetbal

Luciano Valente tekent bij Feyenoord nieuw contract tot 2030

Feyenoord-speler Luciano Valente
Foto: © Imago
23 januari 2026, 14:48

Feyenoord heeft het contract van sleutelspeler Luciano Valente opgewaardeerd en verlengd. Dat heeft de nummer twee van de Eredivisie vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Valente beleeft een stormachtige doorbraak in de hoofdmacht van Feyenoord en krijgt daarvoor nu zijn beloning. Hoewel de middenvelder momenteel nog tot medio 2029 vastligt in De Kuip, wilde de club zijn contract met één extra jaar verlengen, tot de zomer van 2030.

Daar is Feyenoord succesvol in geslaagd, zo laat de Rotterdamse club weten. "Ik ben superblij en het is de laatste maanden ook heel snel gegaan allemaal", reageert Valente op het verlengen van zijn contract. "Ik ben er trots op dat Feyenoord met deze overeenkomst zo snel alweer extra waardering naar me uitspreekt. Het zegt daarnaast natuurlijk ook veel over hoezeer ik het naar mijn zin heb bij de club en ik denk me hier nog veel verder te kunnen ontwikkelen. Mezelf langer aan deze schitterende club verbinden, dat doe ik met alle liefde en plezier."

De middenvelder, die afgelopen zomer voor een transfersom van zo'n acht miljoen euro overkwam van FC Groningen, hoefde niet lang na te denken toen technisch directeur Dennis te Kloese hem een nieuw contract voorschotelde. "Dit voelt als een beloning en als de opmaat naar meer. De club heeft hoge verwachtingen van mij en die heb ik ook van mezelf. Ik wil met elkaar doorgroeien naar een nog hoger niveau. Ik ben trots

Feyenoord - Sturm

Feyenoord
3 - 0
Sturm Graz
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
18
1
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

