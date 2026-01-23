Feyenoord heeft het contract van sleutelspeler opgewaardeerd en verlengd. Dat heeft de nummer twee van de Eredivisie vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Valente beleeft een stormachtige doorbraak in de hoofdmacht van Feyenoord en krijgt daarvoor nu zijn beloning. Hoewel de middenvelder momenteel nog tot medio 2029 vastligt in De Kuip, wilde de club zijn contract met één extra jaar verlengen, tot de zomer van 2030.

Daar is Feyenoord succesvol in geslaagd, zo laat de Rotterdamse club weten. "Ik ben superblij en het is de laatste maanden ook heel snel gegaan allemaal", reageert Valente op het verlengen van zijn contract. "Ik ben er trots op dat Feyenoord met deze overeenkomst zo snel alweer extra waardering naar me uitspreekt. Het zegt daarnaast natuurlijk ook veel over hoezeer ik het naar mijn zin heb bij de club en ik denk me hier nog veel verder te kunnen ontwikkelen. Mezelf langer aan deze schitterende club verbinden, dat doe ik met alle liefde en plezier."

De middenvelder, die afgelopen zomer voor een transfersom van zo’n acht miljoen euro overkwam van FC Groningen, hoefde niet lang na te denken toen technisch directeur Dennis te Kloese hem een nieuw contract voorschotelde. "Dit voelt als een beloning en als de opmaat naar meer. De club heeft hoge verwachtingen van mij en die heb ik ook van mezelf. Ik wil met elkaar doorgroeien naar een nog hoger niveau. Ik ben trots