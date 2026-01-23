Feyenoord-verdediger baalt van het feit dat hij en niet eerder van positie zijn gewisseld. Dat geeft de Bosnische verdediger van de Rotterdamse club toe na de 3-0 zege op Sturm Graz.

Het was een opvallend gezicht in De Kuip: Ahmedhodzic die centraal achterin aan de linkerkant speelde, en Watanabe rechts. Sinds de komst van het tweetal stond dit voortdurend andersom, mede omdat Watanabe bij zijn vorige club KAA Gent linksachterin heeft gevoetbald.

"Vorig seizoen heb ik ook linkscentraal gespeeld en Wata heeft zijn voorkeur voor de rechterkant", legt Ahmedhodzic na afloop van de gewonnen wedstrijd uit. "Het voelde voor ons heel natuurlijk om te wisselen en eigenlijk moesten we dit al eerder doen. Het voelt nu goed."

De 26-jarige centrumverdediger is blij met de driepunter in de Europa League, die Feyenoord nog uitzicht geeft op deelname aan de tussenronde: "Deze overwinning was heel belangrijk. Het voelt echt als een opluchting."