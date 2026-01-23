Live voetbal

Ahmedhodzic baalt dat hij bij Feyenoord niet eerder van positie wisselde met Watanabe

Anel Ahmedhodzic van Feyenoord
Foto: © Imago
23 januari 2026, 09:12

Feyenoord-verdediger Anel Ahmedhodzic baalt van het feit dat hij en Tsuyoshi Watanabe niet eerder van positie zijn gewisseld. Dat geeft de Bosnische verdediger van de Rotterdamse club toe na de 3-0 zege op Sturm Graz.

Het was een opvallend gezicht in De Kuip: Ahmedhodzic die centraal achterin aan de linkerkant speelde, en Watanabe rechts. Sinds de komst van het tweetal stond dit voortdurend andersom, mede omdat Watanabe bij zijn vorige club KAA Gent linksachterin heeft gevoetbald.

"Vorig seizoen heb ik ook linkscentraal gespeeld en Wata heeft zijn voorkeur voor de rechterkant", legt Ahmedhodzic na afloop van de gewonnen wedstrijd uit. "Het voelde voor ons heel natuurlijk om te wisselen en eigenlijk moesten we dit al eerder doen. Het voelt nu goed."

De 26-jarige centrumverdediger is blij met de driepunter in de Europa League, die Feyenoord nog uitzicht geeft op deelname aan de tussenronde: "Deze overwinning was heel belangrijk. Het voelt echt als een opluchting."

  Gisteren, 23:12
  Gisteren, 22:37
  Gisteren, 21:33
Feyenoord - Sturm

Feyenoord
3 - 0
Sturm Graz
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Tsuyoshi Watanabe

Tsuyoshi Watanabe
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 28 jaar (5 feb. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
18
1
2024/2025
Gent
34
2
2023/2024
Gent
36
2
2022/2023
Kortrijk
34
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

