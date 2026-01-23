Een tegenvaller voor Feyenoord. Talent Fortunato Krediet (15) uit de jeugdopleiding van de Rotterdammers staat op het punt om te verkassen naar het Italiaanse Juventus.

Met dat nieuws pakt Mounir Boualin van Soccernews uit. Volgens Boualin kon de verdedigende middenvelder een contract voor drie seizoenen tekenen bij Feyenoord, maar heeft de middenvelder besloten om te kiezen voor een overstap naar Italië.

Dat is een aderlating voor Feyenoord, dat de middenvelder graag had behouden. Sinds zijn komst in 2024 naar Rotterdam heeft Krediet namelijk veel indruk gemaakt binnen de jeugdopleiding van de Rotterdamse club.

Artikel gaat verder onder video

Die ontwikkeling is niet onopgemerkt gebleven. De interesse van Juventus is inmiddels zo concreet geworden dat Krediet de voorkeur geeft aan een overstap naar de Italiaanse topclub boven een langer verblijf bij Feyenoord.