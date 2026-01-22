De Oostenrijkse media trekken na de 3-0 nederlaag van Sturm Graz tegen Feyenoord duidelijke conclusies. Sturm was in Rotterdam kansloos en had geen moment het gevoel dat er meer inzat, zo schrijven de kranten en sportwebsites.

In de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Fabio Ingolitsch waren de belangen groot: Sturm moest winnen. Maar Volgens Kurier, een landelijke krant, was het duel van de laatste hoop al vroeg beslist. De krant schrijft dat Sturm 'slechts bij vlagen kon meekomen' en dat Feyenoord de ruimtes 'zeer klein hield', waardoor de Oostenrijkse landskampioen nauwelijks tot uitgespeelde kansen kwam. Het voortijdige Europese afscheid wordt omschreven als onvermijdelijk.

Ook Oe24, een grote sport- en nieuwssite, spaart Sturm niet. Het medium stelt dat 'de Europese droom definitief uiteen is gespat' en dat de wedstrijd al vroeg in een beslissende richting werd geduwd. Na rust was er volgens Oe24 geen sprake meer van twijfel: Feyenoord brak het verzet en 'maakte overtuigend een einde aan alle resterende hoop'.

Bij Laola1, een toonaangevende Oostenrijkse sportwebsite, klinkt hetzelfde oordeel, zij het nuchterder. Sturm kreeg 'een koude douche' en had aanvallend 'nauwelijks goede momenten'. "Inzet en strijd waren aanwezig, maar het ontbrak aan creativiteit en daadkracht om Feyenoord echt in problemen te brengen."

'Feyenoord domineerde de wedstrijd'

Ook Sky Sport Österreich is duidelijk in de samenvatting van het duel. De zender stelt dat Feyenoord 'de wedstrijd volledig onder controle had' en dat Sturm, ondanks een korte opleving na rust, geen structureel antwoord vond. De 3-0 eindstand wordt gezien als een correcte afspiegeling van de krachtsverhoudingen op het veld.

Feyenoord wordt in de Oostenrijkse omschreven als stabiel, efficiënt en dominant genoeg om het Europese lot van Sturm al voor de laatste speelronde te bezegelen. De ploeg van Robin van Persie heeft dankzij de zege een kansje om de knock-outfase van de Europa League te bereiken.