Feyenoord versterkt zich per direct met oude bekende (29), zo maakt de club donderdagmiddag bekend. De centrale verdediger komt over van Sporting CP, waarmee hij een dag eerder overeenstemming bereikte over de ontbinding van zijn contract. Feyenoord hoeft dus geen transfersom te betalen.

Tussen 2017 en 2019 stond St. Juste (29) ook al onder contract in Rotterdam-Zuid. Feyenoord nam de verdediger destijds over van sc Heerenveen, waar hij was doorgebroken in het betaald voetbal. In twee seizoenen kwam St. Juste tot exact 50 wedstrijden namens Feyenoord, waarin hij zes keer scoorde en drie assists afleverde.

Feyenoord verkocht St. Juste in 2019 voor acht miljoen euro door aan het Duitse FSV Mainz 05. Drie jaar later betaalde Sporting nog twee miljoen euro meer om de verdediger naar Portugal te halen. Dit seizoen belandde hij echter volledig op een zijspoor: St. Juste kwam de afgelopen maanden geen minuut in actie voor de grootmacht uit Lissabon. Gisteren (woensdag) meldden Portugese media al dat hij met Sporting een akkoord had bereikt over de ontbinding van zijn contract, dat nog doorliep tot komende zomer.

Feyenoord maakt daar dankbaar gebruik van en voegt St. Juste per direct toe aan de selectie van Robin van Persie. De verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2027. Daarin is een optie voor een extra seizoen opgenomen, zo meldt Feyenoord via de officiële kanalen.

St. Juste: 'Geweldig om terug te zijn'

In een eerste reactie op de clubsite van Feyenoord toont St. Juste zich verheugd over zijn terugkeer op het oude nest. "Het is geweldig om terug te zijn, het voelt goed en maakt me trots. Nu ik hier weer binnenkom, merk je aan alles dat de club allesbehalve heeft stilgestaan en dat geldt ook voor mij. Met alles wat ik nu heb meegemaakt en de ervaring die ik heb, mag er meer van mij worden verwacht. Dit is een fantastische kans om mezelf weer te laten zien en de club, het team en de supporters te helpen om uit deze situatie te komen. Ik kijk ernaar uit om op het veld te staan, om het gevoel dat De Kuip geeft weer te ervaren", aldus de verdediger.