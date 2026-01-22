lijkt deze transferperiode geen overstap naar Feyenoord te maken. De Rotterdammers zouden niet kunnen voldoen aan de vraagprijs van Go Ahead Eagles voor de doelman.

Dat meldt Rutger Vinke, die doorgaans goed is ingevoerd als het gaat om nieuws rond Feyenoord. Door het vertrek van Justin Bijlow is de Rotterdamse club op zoek naar een nieuwe doelman. De Busser werd daardoor in verband gebracht met Feyenoord, maar volgens Vinke is hij simpelweg te duur.

Artikel gaat verder onder video

"Mark Ruijl heeft geïnformeerd", schrijft Vinke op sociale media. "Feyenoord is niet concreet geworden omdat De Busser te duur is. Feyenoord kan De Busser niet betalen", weet Vinke. Wat het bedrag is dat Go Ahead Eagles verlangt voor de Belg, is onduidelijk.

Wie Feyenoord wél kan betalen, is rechtsback Mats Deijl. De vleugelverdediger komt donderdagavond nog in actie voor Go Ahead Eagles in de Europa League, maar zal kort daarna vermoedelijk worden gepresenteerd als nieuwe speler van Feyenoord. Hij komt voor een paar ton over.