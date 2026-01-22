Live voetbal

Rutger Vinke: 'Feyenoord kan doelman Jari De Busser niet betalen'

Jari De Busser/Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
Redactie FCUpdate
22 januari 2026, 09:12

Jari De Busser lijkt deze transferperiode geen overstap naar Feyenoord te maken. De Rotterdammers zouden niet kunnen voldoen aan de vraagprijs van Go Ahead Eagles voor de doelman.

Dat meldt Rutger Vinke, die doorgaans goed is ingevoerd als het gaat om nieuws rond Feyenoord. Door het vertrek van Justin Bijlow is de Rotterdamse club op zoek naar een nieuwe doelman. De Busser werd daardoor in verband gebracht met Feyenoord, maar volgens Vinke is hij simpelweg te duur.

"Mark Ruijl heeft geïnformeerd", schrijft Vinke op sociale media. "Feyenoord is niet concreet geworden omdat De Busser te duur is. Feyenoord kan De Busser niet betalen", weet Vinke. Wat het bedrag is dat Go Ahead Eagles verlangt voor de Belg, is onduidelijk.

Wie Feyenoord wél kan betalen, is rechtsback Mats Deijl. De vleugelverdediger komt donderdagavond nog in actie voor Go Ahead Eagles in de Europa League, maar zal kort daarna vermoedelijk worden gepresenteerd als nieuwe speler van Feyenoord. Hij komt voor een paar ton over.

Vrij Dag
528 Reacties
612 Dagen lid
752 Likes
Vrij Dag
  • 2
    + 1
Vaessen van Groningen misschien

Docker
729 Reacties
66 Dagen lid
2.044 Likes
Docker
  • 2
    + 1
Lekker Pasveer ophalen bij Ajax dan, haha!

Goku 2.0
66 Reacties
75 Dagen lid
76 Likes
Goku 2.0
  • 1
    + 1
Niet kunnen of willen betalen, zit een verschil in...

zeeuwkuip
42 Reacties
987 Dagen lid
57 Likes
zeeuwkuip
  • 0
    + 1
Nick Olij uit zijn lijden verlossen van de bank bij PSV. En anders Unnerstall van Twente.

Neesje
1.746 Reacties
1.213 Dagen lid
8.901 Likes
Neesje
  • 0
    + 1
Ik zou niet meer aan Unnerstall beginnen .

Neesje
1.746 Reacties
1.213 Dagen lid
8.901 Likes
Neesje
  • 0
    + 1
Ton van Engelen is gespot bij de Kuip !! Het zal toch niet waar zijn .

Neesje
1.746 Reacties
1.213 Dagen lid
8.901 Likes
Neesje
  • 0
    + 1
Feyenoord zal best een lijstje hebben misschien wachten ze eerst af hoe het met Robin verder gaat . Succes vanavond 💪💪

Vrij Dag
528 Reacties
612 Dagen lid
752 Likes
Vrij Dag
  • 2
    + 1
Vaessen van Groningen misschien

Docker
729 Reacties
66 Dagen lid
2.044 Likes
Docker
  • 2
    + 1
Lekker Pasveer ophalen bij Ajax dan, haha!

Goku 2.0
66 Reacties
75 Dagen lid
76 Likes
Goku 2.0
  • 1
    + 1
Niet kunnen of willen betalen, zit een verschil in...

zeeuwkuip
42 Reacties
987 Dagen lid
57 Likes
zeeuwkuip
  • 0
    + 1
Nick Olij uit zijn lijden verlossen van de bank bij PSV. En anders Unnerstall van Twente.

Neesje
1.746 Reacties
1.213 Dagen lid
8.901 Likes
Neesje
  • 0
    + 1
Ik zou niet meer aan Unnerstall beginnen .

Neesje
1.746 Reacties
1.213 Dagen lid
8.901 Likes
Neesje
  • 0
    + 1
Ton van Engelen is gespot bij de Kuip !! Het zal toch niet waar zijn .

Neesje
1.746 Reacties
1.213 Dagen lid
8.901 Likes
Neesje
  • 0
    + 1
Feyenoord zal best een lijstje hebben misschien wachten ze eerst af hoe het met Robin verder gaat . Succes vanavond 💪💪

