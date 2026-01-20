Feyenoord bevestigt via de officiële kanalen dat per direct vertrekt. De 27-jarige keeper vervolgt zijn loopbaan bij het Italiaanse Genoa, dat op dit moment zestiende staat in de Serie A.

Bijlow liep al sinds 2006 rond bij Feyenoord en mag dus met recht een 'kind van de club' worden genoemd. De doelman debuteerde in 2017 in het eerste elftal en speelde sindsdien 152 wedstrijden voor de Stadionclub. Daarin hield hij 55 keer de nul. Met Feyenoord werd hij in 2017 en 2023 landskampioen en veroverde hij in 2018 en 2024 de KNVB Beker. In 2022 bereikte Bijlow met Feyenoord de finale van de Conference League, maar daarin was AS Roma nipt te sterk.Reactie Te Kloese

De afgelopen jaren werd Bijlow veelvuldig geplaagd door blessureleed. Het kostte hem zijn plek in de selectie van het Nederlands elftal, waar hij zich even opgewerkt leek te hebben tot eerste keus onder de lat. Ook bij Feyenoord speelde hij tweede viool, waardoor hij vorig seizoen al op weg leek naar de uitgang. Een overstap naar Southampton leek in kannen en kruiken, maar de medische keuring gooide roet in het eten. Nu heeft Bijlow dus alsnog een transfer te pakken. Zijn contract bij Feyenoord liep nog door tot het einde van het lopende seizoen. Feyenoord ontvangt naar verluidt zo'n vier ton voor de sluitpost.

Reactie Bijlow: 'Valt me zwaar om de club te verlaten'

Op de clubsite komt Bijlow met een reactie op zijn vertrek bij Feyenoord. "Ik vertel niemand een geheim, als ik zeg dat het me zwaar valt om de club te verlaten", laat de keeper weten. "Zeker niet in de huidige situatie, die me aan het hart gaat. Maar ik en velen met mij hebben de club uit diepere dalen zien klimmen. Mede door jullie, het fantastische legioen waarvan ik altijd de onvoorwaardelijke steun heb gevoeld en echt alles voor heb gegeven. Bedankt daarvoor. Feyenoord is mijn club, m’n familie en mijn thuis. Overal waar ik ga; dat zal niet veranderen", aldus Bijlow.

Reactie Te Kloese: 'Heeft niks met geld te maken'

Dennis te Kloese, algemeen en technisch directeur van Feyenoord, ging eerder op de dinsdagavond al in op het naderende vertrek van Bijlow. "Justin speelt hier al heel lang en wordt enorm gewaardeerd. Hij krijgt nu de kans om ergens anders te spelen, dan willen wij meedenken. Dat heeft niet niks met geld, maar met gunnen te maken", zei Te Kloese op de nieuwjaarsreceptie van de club, geciteerd door Voetbal International.