gaat de overstap van Go Ahead Eagles naar Feyenoord maken, en zoals dat in Nederland vaker gaat: de transfer wordt door sommigen direct afgekraakt. Diezelfde mensen hebben de 28-jarige verdediger de afgelopen jaren waarschijnlijk geen één keer zien spelen en vellen een oordeel op basis van zijn naam. Toch is Deijl helemaal niet zo’n gekke aankoop van Feyenoord.

Feyenoord meldt zich bij Go Ahead-aanvoerder Deijl, was dinsdagavond plotseling te lezen op alle voetbalnieuwspagina’s. Toegegeven: de aanstaande transfer is verrassend. Een rechtsback van 28 die vanuit de Eredivisie-middenmoot de stap naar een Nederlandse topclub maakt, dat hoor je tegenwoordig niet meer zo vaak. Om de transfer nú al af te kraken, is echter te makkelijk. Vijf redenen waarom de overgang van Deijl naar Feyenoord best logisch is:

(Altijd fitte) back-up voor Read

Een opvallend probleem dat Feyenoord al jaren achtervolgt, is de vele blessures binnen de selectie. Met Deijl halen de Rotterdammers een speler in huis die zélden een wedstrijd mist. Afgelopen jaargang mistte Deijl zelfs geen minuut in de competitie én beker.

Blessures zijn juist een veelvoorkomend probleem bij Feyenoord. Givairo Read, de derde aanvoerder en onbetwiste eerste keus op rechtsachter, ontbrak al elf duels wegens een hamstringblessure. Toen hij eenmaal weer fit was en in de basis kon starten tegen SC Heerenveen (11 januari 2026), liep hij een nieuwe hamstringblessure op, waardoor hij minstens tot maart langs de kant staat.

Ook Bart Nieuwkoop is blessuregevoelig, terwijl Jordan Lotomba te horen heeft gekregen dat hij mag vertrekken. Daarmee lijkt de altijd fitte Mats Deijl een meer dan uitstekende back-up voor Read, die komende zomer mogelijk zelfs op flinke belangstelling kan rekenen vanuit Europese topclubs.

Europese ervaring

Met Deijl haalt Feyenoord een speler binnen die inmiddels weet hoe het is om Europees te spelen. Door de bekerwinst plaatste hij zich afgelopen seizoen met Go Ahead voor de Europa League, waar ze tegen sterke tegenstanders werden gekoppeld.

De Deventenaren speelden onder meer tegen grote clubs als RB Salzburg, VfB Stuttgart, Olympique Lyon en Aston Villa. Tegen laatstgenoemde hield Deijl zich uitstekend staande en scoorde hij de winnende goal in wat misschien wel de meest bizarre overwinning in de clubhistorie van Go Ahead was.

Geen Kuipvrees

De rechtsback van Go Ahead staat – mede dankzij zijn interviews en tv-optredens bij Rondo – bekend als een nuchtere, rustige persoonlijkheid. Maar ook binnen de lijnen wordt Deijl regelmatig omschreven als ‘koele kikker’. Dat komt met name door zijn koelbloedigheid vanaf de penaltystip. Zo benutte de 28-jarige verdediger afgelopen bekerfinale tegen AZ een strafschop in minuut 99, waardoor hij een verlenging uit het vuur sleepte.

Ook in de daaropvolgende strafschoppenserie bleef Deijl ijskoud, waarmee hij bijdroeg aan de uiteindelijke bekerwinst van Go Ahead. Deijl nam meerdere cruciale penalty’s in zijn carrière. Zo bezorgde hij Go Ahead in de blessuretijd een punt in de derby tegen PEC Zwolle (2024), datzelfde deed hij in 2025 tegen FC Twente. Dit seizoen was de rechtsback nog trefzeker vanaf de stip tégen Feyenoord.

© Imago

Ervaring als captain

Ook de aanvoerderskwestie houdt de gemoederen bezig bij Feyenoord. Op dit moment draagt Timon Wellenreuther de band, terwijl de nog jongere Anis Hadj Moussa en Read de tweede en derde aanvoerders zijn. Met het vertrek van Quinten Timber en Justin Bijlow beschikt Feyenoord over weinig leiders binnen de selectie.

Deijl droeg afgelopen drie seizoenen de aanvoerdersband bij Go Ahead Eagles en groeide daar uit tot boegbeeld van de club. Zowel binnen, als buiten de lijnen was Deijl een uithangbord voor de Deventenaren. Met Deijl haalt Feyenoord er in ieder geval een nuttige speler bij voor in de kleedkamer, die met zijn nuchtere optredens voor de camera zelfs kan uitgroeien tot cultheld.

Weinig kosten

Last but not least: de kosten van Deijl zullen niet in de papieren lopen. Voetbal International meldde eerder dat Feyenoord ‘een paar ton’ betaalt aan Go Ahead voor de rechtsback. Het exacte bedrag is niet bekend.

Kortom: de transfer van Deijl naar Feyenoord is misschien niet spectaculair, maar zeker geen belachelijke deal van technisch directeur Dennis te Kloese.