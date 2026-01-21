Feyenoord en Go Ahead Eagles zijn dicht bij een akkoord over de transfer van , zo melden verschillende Nederlandse media. De Rotterdammers maken volgens Voetbal International een bedrag van ‘enkele tonnen’ over naar Deventer.

Dinsdag kwam naar buiten dat Feyenoord zich deze winter wil versterken met Deijl. De Rotterdammers willen door de blessure van Givairo Read een extra rechtsback aan de selectie toevoegen. Inmiddels is de nummer twee van Nederland dicht bij een akkoord met Go Ahead Eagles over de komst van de aanvoerder van de Deventenaren.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord heeft woensdag een officieel bod neergelegd in De Adelaarshorst, waarna de clubs er vrijwel direct uitkwamen. Go Ahead Eagles en Deijl hadden namelijk een afspraak gemaakt, waardoor de transfersom op enkele tonnen uitkomt. Volgens het doorgaans betrouwbare X-account WFCGRONINGEN gaat het om een bedrag van drie ton.

Deijl en Feyenoord bereikten al een persoonlijk akkoord en de rechtsback wil de overstap zelf dolgraag maken. Hij reist woensdag nog wel mee met Go Ahead Eagles naar Frankrijk voor het Europa League-duel met OGC Nice. Zodra die wedstrijd achter de rug is, zal de verdediger zijn transfer naar Rotterdam afronden. Na de komst van Deijl mag Jordan Lotomba vertrekken, zo weet VI.