Live voetbal

Deijl voor ‘enkele tonnen’ naar Feyenoord, Lotomba mag weg

Mats Deijl met Feyenoord-logo
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
21 januari 2026, 13:39   Bijgewerkt: 14:21

Feyenoord en Go Ahead Eagles zijn dicht bij een akkoord over de transfer van Mats Deijl, zo melden verschillende Nederlandse media. De Rotterdammers maken volgens Voetbal International een bedrag van ‘enkele tonnen’ over naar Deventer.

Dinsdag kwam naar buiten dat Feyenoord zich deze winter wil versterken met Deijl. De Rotterdammers willen door de blessure van Givairo Read een extra rechtsback aan de selectie toevoegen. Inmiddels is de nummer twee van Nederland dicht bij een akkoord met Go Ahead Eagles over de komst van de aanvoerder van de Deventenaren.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord heeft woensdag een officieel bod neergelegd in De Adelaarshorst, waarna de clubs er vrijwel direct uitkwamen. Go Ahead Eagles en Deijl hadden namelijk een afspraak gemaakt, waardoor de transfersom op enkele tonnen uitkomt. Volgens het doorgaans betrouwbare X-account WFCGRONINGEN gaat het om een bedrag van drie ton.

Deijl en Feyenoord bereikten al een persoonlijk akkoord en de rechtsback wil de overstap zelf dolgraag maken. Hij reist woensdag nog wel mee met Go Ahead Eagles naar Frankrijk voor het Europa League-duel met OGC Nice. Zodra die wedstrijd achter de rug is, zal de verdediger zijn transfer naar Rotterdam afronden. Na de komst van Deijl mag Jordan Lotomba vertrekken, zo weet VI.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Milan Smit Go AHead

Klapper voor Go Ahead Eagles: Milan Smit vertrekt voor 5,5 miljoen euro

  • Gisteren, 23:45
  • Gisteren, 23:45
Robin van Persie en Quinten Timber

Bizar: Van Persie en Timber met hoofden tegen elkaar in Feyenoord-kleedkamer

  • Gisteren, 23:08
  • Gisteren, 23:08
Justin Bijlow met de logo's van Feyenoord en Genoa

Feyenoord bevestigt vertrek Bijlow: keeper per direct naar Genoa

  • Gisteren, 19:46
  • Gisteren, 19:46
1 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.704 Reacties
1.212 Dagen lid
19.306 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voor 3 ton kan je het ook niet laten schieten als Feyenoord zijnde. Geen geld

Vrij Dag
523 Reacties
612 Dagen lid
734 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

In ieder geval geen jongen die blessure gevoelig is. Hij is bijna gratis

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.704 Reacties
1.212 Dagen lid
19.306 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voor 3 ton kan je het ook niet laten schieten als Feyenoord zijnde. Geen geld

Vrij Dag
523 Reacties
612 Dagen lid
734 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

In ieder geval geen jongen die blessure gevoelig is. Hij is bijna gratis

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mats Deijl

Mats Deijl
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 28 jaar (15 jul. 1997)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
19
1
2024/2025
Go Ahead
34
4
2023/2024
Go Ahead
34
1
2022/2023
Go Ahead
32
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel