Feyenoord kan Joshua Kitolano voor zachte prijs ophalen bij Sparta Rotterdam

Joshua Kitolano
Foto: © Imago
Demen Bülbül
21 januari 2026, 05:55

Feyenoord is geïnteresseerd in Joshua Kitolano, zo melden het Algemeen Dagblad en De Telegraaf dinsdagavond. De club beschouwt de smaakmaker van Sparta Rotterdam als een interessante optie voor het middenveld.

Feyenoord neemt deze maand vrijwel zeker afscheid van Quinten Timber, die op het punt staat om zijn transfer naar Olympique Marseille af te ronden. De club van hoofdtrainer Robin van Persie oriënteert zich derhalve op de transfermarkt en gaat zich mogelijk melden bij stadsgenoot Sparta Rotterdam.

Kitolano is bij Sparta Rotterdam in het bezit van een aflopend contract, waardoor hij deze maand mogelijk voor een zachte prijs op te halen is op Het Kasteel. Hij vertegenwoordigt volgens FootballTransfers een Estimated Transfer Value (ETV), oftewel transferwaarde, van tussen de 1,4 en 2 miljoen euro

Kitolano kent een sterk seizoen in de Eredivisie, met onder meer vijf doelpunten en twee assists in zeventien competitiewedstrijden. Zijn hoogtepunt van het lopende seizoen beleefde de 24-jarige middenvelder uit Noorwegen nota bene afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (3-4 overwinning). Hij maakte twee goals, waaronder de winnende diep in blessuretijd.

Algemeen directeur Dennise te Kloese reageert tegenover het Algemeen Dagblad kort op de geruchten rondom Kitolano: “Ik had liever gehad dat Kitolano zondag niet had meegedaan. Daar hou ik het bij.”

Joshua Kitolano

Joshua Kitolano
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 24 jaar (3 aug. 2001)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
17
5
2024/2025
Sparta
27
0
2023/2024
Sparta
24
5
2022/2023
Sparta
38
4

