Live voetbal

Slot laat zich positief uit over Timber na conflict met Van Persie

Arne Slot en Quinten Timber
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
21 januari 2026, 12:19

Arne Slot heeft zich dinsdagavond op een positieve manier uitgelaten over Quinten Timber. De middenvelder van Feyenoord kreeg het afgelopen weekend aan de stok met Robin van Persie en is nu hard op weg naar Olympique Marseille. Slot verwacht dat Timber gaat slagen in Frankrijk.

Liverpool neemt het woensdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille, de club waar Timber voor 4,5 miljoen euro naar op weg is. Omdat Slot bij Feyenoord twee seizoenen heeft samengewerkt met de middenvelder, wordt hem op de persconferentie voor dat duel door een Franse journalist naar zijn mening over Timber gevraagd.

Artikel gaat verder onder video

“Ik kan alleen maar hele positieve dingen over hem zeggen”, steekt de Nederlandse trainer van wal. “Zijn mentaliteit was echt geweldig in de tijd dat ik met hem heb gewerkt. Ik heb hem ervaren als een echte leider in de groep.” Volgens Slot stond Timber er in zijn ervaring altijd, ook in moeilijke tijden. “Zijn mentaliteit is net als dat van zijn broer (Jurriën Timber, red.) echt geweldig.”

Timber beschikte bij Feyenoord over een aflopend contract. Afgelopen weekend barstte de bom tussen de middenvelder en Van Persie rond het duel met Sparta Rotterdam (3-4): na de wedstrijd verklaarden ze elkaar de oorlog en stonden ze met de hoofden tegen elkaar in de kleedkamer. Een dag later kwam naar buiten dat Timber op weg is naar Marseille. “Het zal me enorm verbazen als Timber geen succes wordt bij Marseille”, voorspelt Slot. “Roberto De Zerbi krijgt een speler met heel veel kwaliteiten en een geweldig mens. Hij past ook goed bij de speelstijl.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie en Quinten Timber

Bizar: Van Persie en Timber met hoofden tegen elkaar in Feyenoord-kleedkamer

  • Gisteren, 23:08
  • Gisteren, 23:08
Justin Bijlow met de logo's van Feyenoord en Genoa

Feyenoord bevestigt vertrek Bijlow: keeper per direct naar Genoa

  • Gisteren, 19:46
  • Gisteren, 19:46
Feyenoord-speler Quinten Timber

Transfersom Timber bekend: 'Feyenoord ontvangt 4,5 miljoen euro'

  • Gisteren, 19:06
  • Gisteren, 19:06
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
521 Reacties
612 Dagen lid
730 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Slot is niet meer welkom bij Feyenoord. Kloese is boos

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
521 Reacties
612 Dagen lid
730 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Slot is niet meer welkom bij Feyenoord. Kloese is boos

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel