Arne Slot heeft zich dinsdagavond op een positieve manier uitgelaten over . De middenvelder van Feyenoord kreeg het afgelopen weekend aan de stok met Robin van Persie en is nu hard op weg naar Olympique Marseille. Slot verwacht dat Timber gaat slagen in Frankrijk.

Liverpool neemt het woensdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille, de club waar Timber voor 4,5 miljoen euro naar op weg is. Omdat Slot bij Feyenoord twee seizoenen heeft samengewerkt met de middenvelder, wordt hem op de persconferentie voor dat duel door een Franse journalist naar zijn mening over Timber gevraagd.

“Ik kan alleen maar hele positieve dingen over hem zeggen”, steekt de Nederlandse trainer van wal. “Zijn mentaliteit was echt geweldig in de tijd dat ik met hem heb gewerkt. Ik heb hem ervaren als een echte leider in de groep.” Volgens Slot stond Timber er in zijn ervaring altijd, ook in moeilijke tijden. “Zijn mentaliteit is net als dat van zijn broer (Jurriën Timber, red.) echt geweldig.”

Timber beschikte bij Feyenoord over een aflopend contract. Afgelopen weekend barstte de bom tussen de middenvelder en Van Persie rond het duel met Sparta Rotterdam (3-4): na de wedstrijd verklaarden ze elkaar de oorlog en stonden ze met de hoofden tegen elkaar in de kleedkamer. Een dag later kwam naar buiten dat Timber op weg is naar Marseille. “Het zal me enorm verbazen als Timber geen succes wordt bij Marseille”, voorspelt Slot. “Roberto De Zerbi krijgt een speler met heel veel kwaliteiten en een geweldig mens. Hij past ook goed bij de speelstijl.”