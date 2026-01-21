Zit er wéér een aanvoerderswissel aan te komen bij Feyenoord? Met de naderende komst van dient zich volgens journalist Valentijn Driessen een mogelijke nieuwe captain aan. Hoofdtrainer Robin van Persie zegt zelfs ‘te zullen overwegen’ om de back tot aanvoerder te benoemen. Dat is opvallend, want pas twee weken geleden nam doelman Timon Wellenreuther de band over van Sem Steijn.

Feyenoord is met Justin Bijlow (vertrokken naar Genoa) en Quinten Timber (Olympique Marseille) twee toonaangevende spelers kwijtgeraakt. Is de hiërarchie binnen het team nu aan het verschuiven? “Dat gaat gedeeltelijk vanzelf, maar daar zal zeker verandering in komen”, voorziet Van Persie. “Ervaren jongens als Justin en Quinten zijn vertrokken en dat heeft impact op de hiërarchie.”

“Daar hebben we het ook met elkaar over gehad. De plekken binnen die hiërarchie veranderen en andere spelers moeten die rol verdienen én krijgen, in samenwerking met elkaar. Ik heb daar ook een duidelijk beeld bij: wat is een gezonde hiërarchie voor het team dat we nu hebben, en eventueel met spelers die er nog bij komen”, geeft hij aan.

'Hiërarchie een levend proces'

Van Persie beschrijft hiërarchie als een ‘levend proces’. “Dat verandert continu. Ik heb ook meegemaakt dat spelers hoog in de hiërarchie stonden en later minder gingen spelen, om wat voor reden dan ook. Dan verschuift dat automatisch.” Hij wijst ook op het verschil tussen ‘status’ en ‘hiërarchie’. “Met status kan ik niet zo veel; dat is vergankelijk. De ene dag is het dit, de andere dag dat. Hiërarchie is iets anders. Die bestaat op en naast het veld binnen een team. En ja, die gaat nu veranderen.”

Zoals hij aangeeft, kunnen nieuwe aanwinsten daar ook een rol in spelen. Valentijn Driessen vraagt of Mats Deijl in beeld is als nieuwe aanvoerder. De rechtsback komt over van Go Ahead Eagles, waar hij de aanvoerdersband draagt. Van Persie moet hard lachen. “Ik moet toegeven: jullie hebben af en toe wel humor. Dit is een opmerking die ik ook gemaakt zou hebben.”

Driessen raadt Van Persie aan om Deijl inderdaad aanvoerder te maken. “Het is een heel goede aanvoerder.” Daarop zegt Van Persie ‘het te gaan overwegen’. “Hij is aanvoerder. Bij Go Ahead Eagles.” Daarop reageert Driessen gevat. “Je kan ook geen aanvoerder zijn bij FC Twente en dan meteen aanvoerder worden bij Feyenoord”, doelt hij op Sem Steijn, die het seizoen begon als captain in De Kuip. Van Persie geeft toe: "Ja, dat kan zomaar."