Robin van Persie heeft op zijn persconferentie woensdag teruggeblikt op de onenigheid met van afgelopen weekend. De trainer van Feyenoord denkt dat de problemen tussen de twee vooral door ‘timing’ kwamen en dat ze op een gunstiger moment een heel mooie samenwerking hadden kunnen hebben.

Timber is momenteel in Frankrijk om zijn overstap naar Olympique Marseille af te ronden. Na afloop van zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord, thuis tegen Sparta (3-4 verlies), verklaarde hij de oorlog aan Van Persie. De trainer gaf vervolgens aan dat er voor de middenvelder ‘geen weg meer terug’ was in Rotterdam. De twee hebben het de afgelopen dagen uitgepraat, zo liet Timber eerder op de dag al weten aan ESPN.

Dat wordt op de persconferentie bevestigd door Van Persie. “De conclusie, vind ik, is dat we allebei een sterk karakter hebben. We zijn winnaars en willen dus winnen, dat doen we de laatste tijd niet vaak genoeg. De timing van onze samenwerking is volgens mij de grootste reden dat die niet ideaal is geweest”, aldus de trainer. Daarmee doelt hij op het aflopende contract van Timber. “Als wij op een ander moment met elkaar hadden samengewerkt, had dat een hele mooie samenwerking voor een langere periode kunnen worden. Nu was de periode kort, maar nog steeds op het veld en naast het veld als prettig ervaren.”

Van Persie besluit Timber vervolgens een compliment te maken en te bedanken voor zijn inzet bij Feyenoord. “Timber is een winnaar, geeft zijn mening en daar hou ik van”, laat de voormalig spits weten. “Daarbij vind ik ook dat je spelers die voor de club hebben gespeeld, à la Quinten, respect moet geven. Hij heeft drie prijzen gewonnen, die moet je dat respect geven.” Van Persie richt zich daarin ook tot de supporters, die zich de afgelopen periode meermaals tegen Timber hebben gekeerd. “Ik hoop dat wij met elkaar naar Timber kijken, blij zijn en trots zijn dat er weer een speler naar een club gaat die in de Champions League speelt. We hebben het uitgesproken als echte kerels, want het was niet meer dan een woordenwisseling. We gunnen elkaar het beste en wie weet komen we elkaar weer tegen.”

Timber was niet de enige speler over wie de afgelopen maanden berichten naar buiten kwamen dat hij problemen zou hebben met Van Persie. Deze beeldvorming kan Van Persie naar eigen zeggen niet zo veel mee. “Ik heb geen invloed op wat jullie wel of niet opschrijven. Soms heb ik een harde aanpak, soms niet. Ik snap ook dat ik niet iedereen kan pleasen. Het is absoluut niet mijn doen om mensen te pleasen.” De oefenmeester maakt zijn beslissingen daarin op basis van zijn gevoel. “De ene keer zeg ik wat meer, de andere keer wat minder. Als ik meer zeg, had ik minder moeten zeggen en als ik minder zeg, had ik meer moeten zeggen. Uiteindelijk snap ik wel waar het vandaan komt.”

Later in de persconferentie besluit Valentijn Driessen op het onderwerp terug te komen en noemt hij het ‘poppenkast’ dat Timber en Van Persie nu ineens weer goed met elkaar zijn. De middenvelder nam dat woord zondag na de wedstrijd ook in de mond. “Denk jij dat dit voor buitenstaanders niet als een poppenkast overkomt?”, vraagt de verslaggever aan Van Persie.

“We hebben een goed gesprek gehad”, herhaalt de oefenmeester. “Als je te maken hebt met twee sterke karakters, heb je discussies met elkaar tijdens het proces. Daarin heb je mooie momenten en op het veld is het heel vaak goed gegaan. Maar zoals bij iedere speler ook af en toe niet. That’s it.” Van Persie haalt vervolgens opnieuw aan dat de situatie waarin hij met Timber samenwerkte ‘niet ideaal’ was. “Maar ik heb de samenwerking over het algemeen als prettig ervaren. Dat is mijn totale samenvatting.” Als Driessen vraagt of de timing aan het contract ligt, knikt de trainer.