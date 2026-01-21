Live voetbal 3

‘Feyenoord gaat Jan Plug verhuren aan oom Dirk Kuijt’

21 januari 2026, 18:20

Feyenoord en FC Dordrecht werken aan een huurdeal voor Jan Plug, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin woensdag. De twintigjarige verdediger hoeft in de tweede seizoenshelft niet te rekenen op veel speeltijd bij de Rotterdammers, waardoor zijn oom Dirk Kuyt mogelijk een oplossing biedt.

Door de naderende komst van Mats Deijl en Jeremiah St. Juste heeft Feyenoord na de winterse transferperiode meer keuzes in de achterhoede. Voor Plug betekent dat minder goed nieuws, want hij hoeft daardoor hoogstwaarschijnlijk niet op veel speeltijd te rekenen. Om zijn ontwikkeling niet in de weg te staan, kijkt Feyenoord naar een oplossing bij partnerclub Dordrecht.

Volgens Boualin kan Plug tijdelijk verkassen naar de Schapekoppen, waar zijn oom Kuyt momenteel hoofdtrainer is. De legendarische oud-voetballer van de Rotterdammers wil de linkspoot, die zowel centraal als op linksback uit de voeten kan, graag toevoegen aan de selectie.

FC Dordrecht, dat veertiende staat in de Keuken Kampioen Divisie, en Feyenoord zijn al in gesprek over een mogelijke deal. Plug heeft dit seizoen vijf wedstrijden gespeeld in de hoofdmacht van de Rotterdammers en ligt nog tot de zomer van 2028 vast.

