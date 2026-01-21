Feyenoord heeft een wonder nodig om zich nog te plaatsen voor de tussenronde van de Europa League. Om dat sprookje levend te houden, moét er donderdag in eigen huis gewonnen worden van het Oostenrijkse Sturm Graz. Trainer Robin van Persie kan niet meer beschikken over Quinten Timber, die naar Olympique Marseille vertrekt. Hoe de onder vuur liggende trainer dat oplost? Dat lees je in dit artikel over de vermoedelijke opstelling van Feyenoord tegen Sturm Graz.

In de zevende speelronde van de Europa League nemen de Rotterdammers het in eigen huis op tegen Sturm Graz. Om de Europese campagne nog enigszins kleur te geven, moet er worden gewonnen. Timon Wellenreuther – die tevens de aanvoerdersband zal dragen – staat onder de lat bij Feyenoord. Door de blessure van Givairo Read, lijkt Jordan Lotomba opnieuw te kunnen rekenen op een basisplaats. Dat geldt ook voor het centrale duo Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe. Op linksback stevent Jordan Bos af op een basisplaats.

Op het middenveld heeft Van Persie dus niet meer de keuze over Timber, hoewel de middenvelder afgelopen weekend (tegen Sparta Rotterdam) ook al niet meer in de basiself stond. Hwang In-beom neemt de plek van de voormalig aanvoerder van Feyenoord andermaal in. Ook Luciano Valente en Sem Steijn mogen rekenen op een plek bij de eerste elf van Van Persie.

Op de persconferentie van woensdagmiddag bracht de Feyenoord-oefenmeester het goede nieuws dat Ayase Ueda weer in staat is om te spelen. De kans dat de topscorer van de Eredivisie gaat starten, lijkt groot. Ook Anis Hadj Moussa, die tegen Sparta van het veld strompelde, lijkt fit genoeg voor de basis. Leo Sauer maakt de opstelling compleet als linksbuiten.