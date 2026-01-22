Feyenoord moet dit seizoen achter Robin van Persie blijven staan, zo stelt in gesprek met FCUpdate-presentator Sander Kamphof. De oud-voetballer noemt het ‘cruciaal’ dat een club achter een jonge trainer blijft staan. Bruma maakt de vergelijking met zijn eigen tijd bij PSV, waar het in het eerste jaar heel moeilijk had.

Van Persie staat momenteel onder flinke druk bij Feyenoord. De Rotterdammers wisten in de laatste veertien officiële duels slechts drie keer te winnen. Toch is de clubleiding vooralsnog niet van plan om in te grijpen. Hoe belangrijk is het voor een club om achter de trainer te blijven staan? “Cruciaal”, antwoordt Bruma, die de situatie vergelijkt met zijn eigen tijd bij PSV.

“Het eerste jaar werden wij derde (vierde, red.), maar in de winterstop stonden wij zesde of zevende”, doelt de voormalig voetballer op seizoen 2013/14, zijn eerste jaar bij PSV. De Eindhovenaren stonden in dat seizoen in de winterstop op plek zeven, maar een paar speelronden eerder was dit zelfs nog de tiende plaats. “Het was helemaal niet top drie-waardig, maar we hebben alsnog continu steun gekregen van bovenuit. Ze zeiden: ‘Jongens, we blijven achter jullie staan, we blijven achter Phillip staan, we gaan het tij wel keren.’ Dat geeft een bepaalde rust.”

PSV eindigde dat seizoen weliswaar op plaats vier, maar werd de twee seizoenen erna kampioen met Cocu aan het roer. “We hebben als team heel veel gepraat met elkaar, wat we van elkaar verwachtten. Dan zie je wat je kunt bereiken”, zo geeft Bruma aan. “Doordat Marcel Brands (destijds directeur spelersbeleid, red.) vertrouwen had in de trainer en in de selectie, voelden wij dat we het eerste jaar konden leren en de ruimte kregen.”

Van Persie en Cocu vergelijkbaar

De situatie waarin Van Persie momenteel verkeert bij Feyenoord, is volgens de oud-voetballer wel vergelijkbaar. “Hij is natuurlijk ook pas één, twee jaar hoofdtrainer. Hij is bij Heerenveen begonnen en zit nu bij Feyenoord, zijn eerste grote club. Daar heeft hij het nu moeilijk.” De Rotterdammers hebben volgens Bruma nu twee opties. “Of je zegt: ‘Hij moet eruit’ of je zegt: ‘Jongens, het is een proces, we laten hem staan en we gaan bouwen aan iets moois’.”

Bruma zou persoonlijk voor de tweede optie kiezen. “Dat zou mij het mooiste lijken”, aldus de geboren Rotterdammer. “Een Feyenoord-icoon die de tijd krijgt en dit jaar kan gebruiken als leerjaar. Volgend jaar of het jaar erop kunnen er dan mooie voortvloeien uit de selectie.” Daar heeft Van Persie dan wel de steun van het Legioen en de clubleiding voor nodig. “Of dat zo is, weet ik niet. Hij heeft wel krediet, maar als het Legioen het nog lang volhoudt… Hun kennende is het al gauw een beetje rumoerig, maar het zou ze sieren als ze zouden zeggen: ‘Robin, dit jaar is derde of vierde het doel’. Dan kunnen ze volgend jaar kijken of het realistisch is om door te stromen naar de top één, top twee.”