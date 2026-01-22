De transfer van laat zien dat er sprake is van grote paniek bij Feyenoord. Dat stelt journalist Tijmen van Wissing van RTV Oost in de podcast Transferpioniers.

"Bij Feyenoord zijn ze dusdanig in paniek dat ze bij Mats Deijl zijn uitgekomen", vertelt Van Wissing, die ook duidelijkheid geeft over de transfersom. "Er is deze winter geen clausule van 300.000 euro", legt de journalist uit.

"Voor Feyenoord-fans was die drie ton, die die clausule zou bedragen, nog een reden om te zeggen dat ze het wel acceptabel vonden. Maar deze winter zijn er geen afspraken gemaakt", vervolgt Van Wissing.

"Je proeft wel aan alles dat ze bij Go Ahead Eagles meewerken aan een transfer richting Feyenoord", zegt hij. "Het gaat alleen niet om drie ton. Tegelijkertijd zeker ook niet om een recordbedrag. Exacte bedragen heb ik nog niet gehoord, maar het zou mij verbazen als het ver boven de miljoen euro uitkomt."

Ondertussen wordt Feyenoord ook in verband gebracht met doelman Jari de Busser, al klinken er geluiden dat de Rotterdamse club hem niet kan betalen: "Je kan je wel voorstellen dat de clubs in Nederland en België die naar een keeper zoeken, dan uitkomen bij De Busser. Hij doet het echt geweldig. Feyenoord wordt genoemd, maar Anderlecht ook", weet Van Wissing.