De transfer van Mats Deijl laat zien dat er sprake is van grote paniek bij Feyenoord. Dat stelt journalist Tijmen van Wissing van RTV Oost in de podcast Transferpioniers.
"Bij Feyenoord zijn ze dusdanig in paniek dat ze bij Mats Deijl zijn uitgekomen", vertelt Van Wissing, die ook duidelijkheid geeft over de transfersom. "Er is deze winter geen clausule van 300.000 euro", legt de journalist uit.
"Voor Feyenoord-fans was die drie ton, die die clausule zou bedragen, nog een reden om te zeggen dat ze het wel acceptabel vonden. Maar deze winter zijn er geen afspraken gemaakt", vervolgt Van Wissing.
"Je proeft wel aan alles dat ze bij Go Ahead Eagles meewerken aan een transfer richting Feyenoord", zegt hij. "Het gaat alleen niet om drie ton. Tegelijkertijd zeker ook niet om een recordbedrag. Exacte bedragen heb ik nog niet gehoord, maar het zou mij verbazen als het ver boven de miljoen euro uitkomt."
Ondertussen wordt Feyenoord ook in verband gebracht met doelman Jari de Busser, al klinken er geluiden dat de Rotterdamse club hem niet kan betalen: "Je kan je wel voorstellen dat de clubs in Nederland en België die naar een keeper zoeken, dan uitkomen bij De Busser. Hij doet het echt geweldig. Feyenoord wordt genoemd, maar Anderlecht ook", weet Van Wissing.
Is er nog een journalist die geen op- of aanmerkingen heeft op een club. Ze weten het allemaal beter en nu weer een Van Wissing die het een noodaankoop vind van Feyenoord en stelt dat dat ze de keeper niet kunnen betalen. Wel vreemd dat ze allemaal de boekhouding weten hoeveel ze te besteden hebben en of het nu Feyenoord is of PSV of AJAX of AZ of wie dan ook, ze zijn allemaal even negatief als een van deze clubs een speler koopt of huurt of verkoopt en niet een positief woord komt er uit hun mond. Kunnen we niet eens een jounalistenverbod op gaan leggen. Al die journalisten en consorte maken alles mede kapot.
Wat kan je gebeuren voor 3 ton? Misschien nog 300k aan salaris en wie weet volgend seizoen ook 500k aan salaris kwijt. Lachertje voor hem
