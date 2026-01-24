gaat Feyenoord deze winter alweer verlaten, zo meldt Fabrizio Romano op X. De Canadees mikt in aanloop naar het WK in eigen land op meer speeltijd. Momenteel zouden vier clubs interesse in hem hebben.

Larin maakte afgelopen zomer in de slotfase van de zomerse transferperiode op huurbasis de overstap van RCD Mallorca naar Feyenoord. In De Kuip moest de Canadees de strijd aangaan met Ayase Ueda, maar mede door de scoringsdrift van de Japanner in de Eredivisie kreeg hij nooit echt de kans in de punt van de aanval. Larin moest het tot dusver vooral met invalbeurten doen, waarin hij ook regelmatig werd gebruikt als aanvallende middenvelder.

Tot op heden kwam Larin in veertien officiële duels binnen de lijnen, waarin hij slechts 328 speelminuten maakte. In aanloop naar het WK van komende zomer, dat deels in zijn thuisland wordt gespeeld, hoopt de aanvaller in de tweede seizoenshelft meer minuten te maken. Dat lijkt er bij Feyenoord niet in te zitten.

Volgens Romano staat de spits dan ook op het punt om te vertrekken uit De Kuip en zal de huurovereenkomst spoedig worden verbroken. Op dit moment zouden er vier clubs zijn die wel oren hebben naar de komst van Larin en zal hier binnenkort een beslissing over vallen. Om welke clubs het precies gaat, is niet duidelijk.