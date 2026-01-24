Live voetbal

Larin na half seizoen op weg naar uitgang bij Feyenoord

Cyle Larin en Gonçalo Borges van Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
24 januari 2026, 09:03

Cyle Larin gaat Feyenoord deze winter alweer verlaten, zo meldt Fabrizio Romano op X. De Canadees mikt in aanloop naar het WK in eigen land op meer speeltijd. Momenteel zouden vier clubs interesse in hem hebben.

Larin maakte afgelopen zomer in de slotfase van de zomerse transferperiode op huurbasis de overstap van RCD Mallorca naar Feyenoord. In De Kuip moest de Canadees de strijd aangaan met Ayase Ueda, maar mede door de scoringsdrift van de Japanner in de Eredivisie kreeg hij nooit echt de kans in de punt van de aanval. Larin moest het tot dusver vooral met invalbeurten doen, waarin hij ook regelmatig werd gebruikt als aanvallende middenvelder.

Tot op heden kwam Larin in veertien officiële duels binnen de lijnen, waarin hij slechts 328 speelminuten maakte. In aanloop naar het WK van komende zomer, dat deels in zijn thuisland wordt gespeeld, hoopt de aanvaller in de tweede seizoenshelft meer minuten te maken. Dat lijkt er bij Feyenoord niet in te zitten.

Volgens Romano staat de spits dan ook op het punt om te vertrekken uit De Kuip en zal de huurovereenkomst spoedig worden verbroken. Op dit moment zouden er vier clubs zijn die wel oren hebben naar de komst van Larin en zal hier binnenkort een beslissing over vallen. Om welke clubs het precies gaat, is niet duidelijk.

Dennis te Kloese

Woerts heeft groot nieuws: ‘Namen van Huiberts en Eenhoorn zingen rond bij Feyenoord’

  • Gisteren, 23:24
  • Gisteren, 23:24
Bayern München wil eerst Boey verkopen voordat het Read kan aantrekken

BILD: Read vertrekt ‘zeer waarschijnlijk’ bij Feyenoord in de zomer

  • Gisteren, 19:13
  • Gisteren, 19:13
Anel Ahmedhodzic van Feyenoord

Ahmedhodzic maakt fors statement na ‘bullshit’ richting Van Persie

  • Gisteren, 18:14
  • Gisteren, 18:14
Vrij Dag
536 Reacties
614 Dagen lid
762 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

top aan- en verkoopbeleid. Deze jongen denkt ook deze trainer is blind wegwezen hier

Goku 2.0
69 Reacties
77 Dagen lid
92 Likes
Goku 2.0
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Is niet veel anders dan bij jou club, hebben dit beleid de afgelopen seizoenen gehanteerd

12deman
812 Reacties
209 Dagen lid
676 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Feyenoord schoont verder op.

familieharbers03
511 Reacties
1.215 Dagen lid
728 Likes
familieharbers03
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

helemaal niet erg!! heeft geen meerwaarde!

the furyan
131 Reacties
57 Dagen lid
172 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nu Tengstedt ook nog dan kan Van Persie Junior achter Ueda na de 70 min gaan truken die kan het eredivisie nivo wel aan.

Cyle Larin

Cyle Larin
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (17 apr. 1995)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Mallorca
0
0
2025/2026
Feyenoord
8
0
2024/2025
Mallorca
32
7
2023/2024
Mallorca
35
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

