Woerts heeft groot nieuws: ‘Namen van Huiberts en Eenhoorn zingen rond bij Feyenoord’

Dennis te Kloese
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
23 januari 2026, 23:24

Chris Woerts is vrijdagavond tijdens de uitzending van Vandaag Inside met een opvallend nieuwtje gekomen. Volgens de sportmarketeer zingen de namen van Max Huiberts en Robert Eenhoorn rond bij Feyenoord als mogelijke nieuwe technisch directeur en algemeen directeur.

Sinds juni 2022 vervult Dennis te Kloese een dubbelrol bij Feyenoord. Na het vertrek van voormalig technisch directeur Frank Arnesen is Te Kloese zowel algemeen directeur als technisch directeur. Feyenoord wil hem uit die dubbelrol halen, zo meldde het Algemeen Dagblad onlangs.

“Jij komt nog even vertellen wie de nieuwe technisch directeur van Feyenoord wordt”, opent Wilfred Genee het onderwerp. “Feyenoord is inmiddels wel zover dat ze doorhebben dat de functies van technisch directeur en algemeen directeur gescheiden moeten worden”, reageert Woerts, doelend op de huidige situatie rondom Te Kloese.

Vervolgens komt de sportmarketeer met nieuws: “Ik blijf het zeggen, maar er is een droomduo beschikbaar. Die namen zingen al rond in de wandelgangen bij Feyenoord: Max Huiberts en Robert Eenhoorn”, aldus Woerts.

“Serieus?”, vraagt Genee zich verbaasd af. “Eenhoorn wordt één keer directeur van Feyenoord”, stelt Johan Derksen. “Absoluut, maar hij neemt Max mee”, reageert Woerts stellig.

Van Huiberts is bekend dat hij na dit seizoen stopt als directeur Voetbalzaken bij AZ. Robert Eenhoorn is sinds zijn vertrek als algemeen directeur van AZ clubloos.

