Live voetbal 10

BILD: Read vertrekt ‘zeer waarschijnlijk’ bij Feyenoord in de zomer

Bayern München wil eerst Boey verkopen voordat het Read kan aantrekken
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
23 januari 2026, 19:13

De kans is aannemelijk dat Feyenoord komende zomer afscheid moet nemen van Givairo Read. Volgens het Duitse BILD staat de negentienjarige rechtsback er uitstekend op bij Bayern München, dat de verdediger al langer volgt. Der Rekordmeister zou dertig miljoen euro overhebben voor de talentvolle Feyenoord-speler.

Dat Bayern Read al langere tijd intensief volgt, was al bekend. De Duitse recordkampioen wilde het jeugdexponent van Feyenoord graag al deze winter overnemen, maar daar kon een streep doorheen, waardoor de interesse van Bayern is doorgeschoven naar de zomer. Ook Liverpool en Arsenal hebben de negentienjarige verdediger op de korrel.

Artikel gaat verder onder video

Journalist Tobi Altschäffl vertelt in de podcast Bayern Insider van BILD dat Bayern al contact heeft gehad met het management van Read. “De Nederlander is een grote prioriteit voor de club. Feyenoord eist ongeveer dertig miljoen euro. Het is zeer waarschijnlijk dat Read deze zomer vertrekt”, weet hij.

De rechtsback ligt nog tot de zomer van 2029 vast in Rotterdam-Zuid, maar een zomers vertrek lijkt onvermijdelijk. Read staat te boek als een van de grootste talenten van Europa en lijkt niet houdbaar voor Feyenoord. Met de naderende komst van Mats Deijl van Go Ahead Eagles hebben de Rotterdammers in ieder geval al een mogelijke opvolger in huis.

➡️ Meer nieuws over Read

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-speler Goncalo Borges

Feyenoord glundert door overige resultaten, maar Europa League-vervolg blijft hoogst onzeker

  • Gisteren, 23:12
  • Gisteren, 23:12
Feyenoord-supporters tegen Sturm Graz

Feyenoord-fan gooit vuurwerk naar andere fans en wordt meteen 'naar beneden geslagen'

  • Gisteren, 22:37
  • Gisteren, 22:37
Feyenoord-speler Luciano Valente

Oostenrijkse media complimenteren Feyenoord na overwinning op Sturm Graz

  • Gisteren, 21:33
  • Gisteren, 21:33
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
1.774 Reacties
491 Dagen lid
8.768 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Prima deal. Speelt toch weinig of nooit.

The all blacks
195 Reacties
1.012 Dagen lid
1.911 Likes
The all blacks
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Snap niet wat Bayern in hem ziet. Denk ook niet dat hij het daar gaat redden

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
1.774 Reacties
491 Dagen lid
8.768 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Prima deal. Speelt toch weinig of nooit.

The all blacks
195 Reacties
1.012 Dagen lid
1.911 Likes
The all blacks
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Snap niet wat Bayern in hem ziet. Denk ook niet dat hij het daar gaat redden

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
12
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Meer info

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Bayern München
18
57
50
2
Dortmund
18
18
39
3
Hoffenheim
17
14
33
4
Stuttgart
18
7
33
5
Leipzig
17
9
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel