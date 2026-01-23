De kans is aannemelijk dat Feyenoord komende zomer afscheid moet nemen van . Volgens het Duitse BILD staat de negentienjarige rechtsback er uitstekend op bij Bayern München, dat de verdediger al langer volgt. Der Rekordmeister zou dertig miljoen euro overhebben voor de talentvolle Feyenoord-speler.

Dat Bayern Read al langere tijd intensief volgt, was al bekend. De Duitse recordkampioen wilde het jeugdexponent van Feyenoord graag al deze winter overnemen, maar daar kon een streep doorheen, waardoor de interesse van Bayern is doorgeschoven naar de zomer. Ook Liverpool en Arsenal hebben de negentienjarige verdediger op de korrel.

Artikel gaat verder onder video

Journalist Tobi Altschäffl vertelt in de podcast Bayern Insider van BILD dat Bayern al contact heeft gehad met het management van Read. “De Nederlander is een grote prioriteit voor de club. Feyenoord eist ongeveer dertig miljoen euro. Het is zeer waarschijnlijk dat Read deze zomer vertrekt”, weet hij.

De rechtsback ligt nog tot de zomer van 2029 vast in Rotterdam-Zuid, maar een zomers vertrek lijkt onvermijdelijk. Read staat te boek als een van de grootste talenten van Europa en lijkt niet houdbaar voor Feyenoord. Met de naderende komst van Mats Deijl van Go Ahead Eagles hebben de Rotterdammers in ieder geval al een mogelijke opvolger in huis.