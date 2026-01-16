Feyenoord moet het tot minstens maart stellen zonder . Dat maakte trainer Robin van Persie vrijdagmiddag duidelijk tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Sparta Rotterdam. De negentienjarige rechtsback liep opnieuw een hamstringblessure op, nadat hij vorige week in de slotfase geblesseerd uitviel bij de wedstrijd tegen sc Heerenveen (2-2).

Read keerde tegen Heerenveen terug in de basis na een eerdere hamstringblessure, waardoor hij sinds begin november niet in actie was gekomen. Voorafgaand aan de wedstrijd werd verwacht dat de rechtsback niet langer dan een uur zou spelen. Van Persie koos er echter voor hem langer op het veld te laten staan, wat uiteindelijk slecht uitpakte: Read viel in de extra tijd geblesseerd uit en werd vervangen door Jordan Lotomba.

Artikel gaat verder onder video

De nieuwe hamstringblessure betekent dat Read opnieuw een lange herstelperiode tegemoet gaat. “Read is er voorlopig uit. Dat is op de eerste plaats voor Reads heel erg teleurstellend, en voor ons ook. Hij zal er voorlopig uit zijn. Als je het hebt over een datum is dat moeilijk te zeggen, maar dat zal ergens in maart zijn”, sprak Van Persie.

Eerder deze week verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel waarin werd gesuggereerd dat Van Persie de waarschuwingen over Reads fitheid zou hebben genegeerd. “Dat klopt niet. Het is feitelijk onjuist. Die keuze maken we, zoals iedere keuze, in samenspraak met elkaar. Dat is deze keer niet anders geweest”, beweert de geplaagde oefenmeester.

Van Persie erkent dat hij als hoofdtrainer verantwoordelijk is voor de wissels en betreurt het dat het zo gelopen is. “Hoe je het uiteindelijk went of keert, valt iedere wissel onder mij. Je kan mij er uiteindelijk altijd op aankijken, want dat hoort bij mijn rol als trainer. Daar baal ik heel erg van, vooral voor Givi, want in de wedstrijd kon je zien dat hij fantastisch speelde en we gaan hem heel erg missen. Ik heb hem ook uitgelegd hoe het is gegaan en hoe die keuze tot stand is gekomen.”