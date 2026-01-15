Live voetbal

Sano laat zich niet afleiden door interesse Feyenoord en PSV

Niels Hassfeld
15 januari 2026, 16:53

Kodai Sano is momenteel een van de meest gewilde spelers in de Nederlandse competitie. De Japanner van NEC zou onder meer in de belangstelling van Feyenoord en PSV staan. De middenvelder krijgt deze berichten zelf ook mee, maar laat zich hier niet door afleiden, laat hij weten in gesprek met Voetbal International.

De 22-jarige Sano, die nog tot medio 2028 vastligt in Nijmegen, staat er uitstekend op bij de Nederlandse topclubs. PSV bombardeerde de enkelvoudig Japans international tot 'topkandidaat' om Joey Veerman te vervangen als die inderdaad zijn transfer naar Fenerbahçe had gemaakt. Feyenoord meldde zich op zijn beurt vlak voor de jaarwisseling in Nijmegen voor de middenvelder. Ook Ajax zou volgens VI hebben geïnformeerd naar de Japanner.

Sano moet NEC een enorm bedrag opleveren. Algemeen directeur Wilco van Schaik liet vorige week weten dat de middenvelder alleen voor de ‘absolute, absolute hoofdprijs’ mag vertrekken. Voor het recordbedrag dat de club vorige zomer ving voor Robin Roefs, voor 10,5 miljoen euro naar Sunderland, doet NEC ‘de deur niet eens open’.

Alle geruchten over zijn toekomst zijn ook Sano opgemerkt, zo laat hij weten aan VI. “Ik probeer er niet te veel aan te denken, want daar ga ik niet beter van spelen. Ik ben nu speler van NEC en daar focus ik me op”, geeft de Japanner aan. “Ik heb veel voorbij zien komen. Dan weer beginnen mensen over PSV, dan over Feyenoord en dan over een Duitse club. Ik laat me er niet door afleiden.” Sano geeft aan dat de situatie nu vergelijkbaar is met afgelopen zomer. “Dus inmiddels ben ik er een beetje aan gewend.”

Mocht een club deze winter toch aan de torenhoge vraagprijs van NEC willen voldoen, betekent dit niet direct dat er een transfer zal komen. “Het belangrijkste is dat ik blijf spelen”, maakt Sano duidelijk. De middenvelder heeft het vizier op het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. “Stel dat ik na een transfer op de bank terechtkom, dat wil ik niet. Ik weet niet hoe de bondscoach erover denkt, maar ik denk dat ik ook als speler van NEC kans maak op de WK-selectie. Als ik het hier goed blijf doen, waarom niet?”

Schreuder verwacht zomerse transfer Sano

Trainer Dick Schreuder verwacht dat Sano uiterlijk komende zomer vertrekt uit het Goffertstadion. “Ik denk ook dat het goed is voor hem”, aldus de oefenmeester van NEC. “Hij kan en moet misschien zelfs een stap maken in de zomer.” De Nijmegenaren zouden de Japanner graag langer binnenboord houden. “Maar hij ontwikkelt zich en heeft ambitie. Stel dat hij naar een Nederlandse of Europese topclub gaat, daar worden weer andere dingen gevraagd en daar moet hij tegenaan lopen. Ik heb alle vertrouwen in hem.” Schreuder maakt de vergelijking met Luciano Valente, die afgelopen zomer van FC Groningen naar Feyenoord ging en direct een dragende speler werd. “Als ik zie hoe snel hij aanhaakt, dan denk ik dat Kodai dat ook zo af zal gaan. Ik kan me niet voorstellen dat hij volgend seizoen nog steeds hier speelt.”

Heel goed van die jongen! Denk dat eventuele afleiding ook pas komt wanneer interesse echt concreet wordt. Bij alleen 'informeren naar' is het absoluut nog niet concreet. Dat informeren wordt een hoop gedaan, omdat clubs meerdere opties bekijken. Denk dat hij het seizoen lekker moet afmaken en dan in de zomer rustig een nieuwe stap kan zetten.

Heel goed van die jongen! Denk dat eventuele afleiding ook pas komt wanneer interesse echt concreet wordt. Bij alleen 'informeren naar' is het absoluut nog niet concreet. Dat informeren wordt een hoop gedaan, omdat clubs meerdere opties bekijken. Denk dat hij het seizoen lekker moet afmaken en dan in de zomer rustig een nieuwe stap kan zetten.

