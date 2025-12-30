Live voetbal

Groot nieuws: Feyenoord meldt zich officieel bij NEC voor Sano

NEC-speler Kodai Sano
Foto: © Imago
30 december 2025

Feyenoord heeft zich officieel gemeld bij NEC voor Kodai Sano (22), zo meldt ESPN dinsdagochtend. De Rotterdammers willen de Japanse middenvelder, die nog tot medio 2028 vastligt in Nijmegen, graag toevoegen aan de selectie.

Feyenoord wordt dit seizoen geteisterd door blessures op het middenveld. Jakub Moder miste de hele eerste seizoenshelft, terwijl ook Sem Steijn en In-beom Hwang geregeld kampen met kwetsuur.

Daarnaast gaat Feyenoord volgens ESPN uit van een vertrek van Quinten Timber, diens contract aankomende zomer afloopt. De nummer twee van de Eredivisie ziet in Sano een ideale opvolger. De international van Japan geldt als een van de beste middenvelders van de competitie en maakte in 66 duels zeven doelpunten.

Sano wordt door meerdere clubs begeerd. Eerder toonde PSV interesse in de 22-jarige middenvelder. Maar door het aanblijven van Joey Veerman lijkt een transfer vooralsnog niet realistisch. Ook Mainz 05 volgt de Japanner.

Transferwaarde Sano

Toen PSV interesse had in Sano, meldde ESPN dat de vraagprijs van de middenvelder kan oplopen tot boven de tien miljoen euro. Het Eindhovens Dagblad stelde zelfs dat de Nijmegenaren tussen de vijftien en twintig miljoen euro verlangen voor de middenvelder.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

