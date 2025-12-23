PSV heeft vier potentiële opvolgers voor geïdentificeerd, zo meldt De Telegraaf. Topkandidaat is en blijft (N.E.C.), maar zijn komst is om twee redenen geen uitgemaakte zaak. Daardoor zou de interesse onder meer kunnen verschuiven naar FC Groningen-aanvoerder , aldus de ochtendkrant.

Veerman wordt al een week in verband gebracht met een winterse overstap naar Fenerbahçe. De deal tussen de Turkse grootmacht en PSV wordt echter 'over de kerstdagen heen getild', aldus verslaggever Jeroen Kapteijns van bovengenoemde krant. Dat heeft vooral te maken met de afronding van een justitieel onderzoek naar voorzitter Sadettin Saran van Fener. De verwachting is echter dat de transfer van Veerman tussen kerst en oud en nieuw alsnog wordt afgerond. PSV ontvangt dan de contractueel vastgelegde afkoopsom die op 23 miljoen euro zou liggen.

PSV-trainer Peter Bosz gaf na de laatste officiële wedstrijd van 2025, de 1-2 zege bij FC Utrecht van afgelopen zondag, al aan dat de club de markt op zal gaan om een vervanger voor Veerman aan te trekken. De 22-jarige Sano 'lijkt de beste papieren te hebben', aldus Kapteijns. De Japanner wordt echter ook gevolgd door andere clubs, waarbij het Duitse FSV Mainz 05 bij naam genoemd wordt. Bovendien zou zijn huidige werkgever niet minder dan 20 miljoen euro voor hem vragen, wat een transfer een stuk minder waarschijnlijk maakt.

Mocht Sano inderdaad onhaalbaar blijken, dan heeft PSV ook Sebastian Szymanski en Gustavo Hamer op de kandidatenlijst staan. Oud-Feyenoorder Szymanski staat juist onder contract bij Fenerbahçe, maar mag zich verheugen in de belangstelling van meer clubs. Hamer maakt op zijn beurt in Engeland grote indruk bij Sheffield United en werd al eerder in verband gebracht met PSV. Tot slot zou ook Resink kandidaat zijn bij PSV. De 22-jarige aanvoerder van FC Groningen wordt ook begeerd door Ajax. Die club zou echter in de zomer pas zaken willen doen, aangezien dan de clausule in zijn contract actief wordt waardoor hij voor 6 miljoen euro is op te pikken.