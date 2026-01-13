NEC moet deze winter serieus rekening houden met een vertrek van , zo meldt De Telegraaf. VfL Wolfsburg is geïnteresseerd in de Japanner en wil ver voor hem gaan. De Nijmegenaren zijn niet van plan de spits voor minder dan tien miljoen euro te laten vertrekken.

Shiogai kan deze winter op nadrukkelijke belangstelling rekenen van Wolfsburg. De Duitse club heeft zich officieel gemeld bij NEC. De aanvaller was afgelopen zomer nog hard op weg om voor 4,5 miljoen euro naar Red Bull Salzburg te verhuizen, maar deze deal klapte na de medische keuring. Volgens De Telegraaf is Wolfsburg bereid om (veel) verder te gaan dan de Oostenrijkers afgelopen zomer.

NEC heeft de interesse van Wolfsburg in Shiogai vooralsnog afgewimpeld. Toch valt het niet uit te sluiten dat er later in de transferperiode alsnog een deal komt. De club uit het midden van Duitsland zal dan meer dan tien miljoen euro moeten bieden voor de Japanner, die momenteel geen basisspeler is in Nijmegen. Landgenoot Koki Ogawa krijgt van Dick Schreuder namelijk de voorkeur in de punt van de aanval. In twaalf duels in de Eredivisie, waarvan een als basisspeler, wist Shiogai wel al zeven treffers te maken.

Mocht Shiogai voor meer dan tien miljoen euro vertrekken bij NEC, levert hij een bedrag rondom het clubrecord op. Momenteel is dat in handen van Robin Roefs, die afgelopen zomer voor 10,5 miljoen euro naar Sunderland ging. De transfersom van Shiogai zou in dat geval ook meer zijn dan het gehele salarishuis van NEC. Volgens Capology keren de Nijmegenaren dit jaar zo’n 9,6 miljoen euro aan salarissen uit aan de spelers.