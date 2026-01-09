Live voetbal

NEC lijkt Suleiman te kunnen vergeten: 'Duitse grootmachten leiden de race'

Sani Suleiman van AS Trencin met op de achtergrond het logo van NEC
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
9 januari 2026, 23:30

N.E.C. lijkt de komst van de gedroomde winteraanwinst Sani Suleiman (AS Trencin) te kunnen vergeten. De Nigeriaanse buitenspeler staat nadrukkelijk in de belangstelling van twee clubs uit de Bundesliga én Tottenham Hotspur, zo meldt transferjournalist Rudy Galetti op X.

Woensdag werd duidelijk dat N.E.C. deze winter een recordbedrag zou willen neertellen om Suleiman naar Nijmegen te halen. Geldschieter Marcel Boekhoorn zou bereid zijn flink te investeren in de komst van de buitenspeler, die een prijskaartje van zeven à acht miljoen euro om zijn nek zou hebben.

Artikel gaat verder onder video

De Nijmegenaren krijgen echter forse concurrentie: Galetti schrijft dat vanuit Duitsland twee grootmachten zich mengen in de strijd. "RB Leipzig en Bayer Leverkusen maken vorderingen in de gesprekken over Sani Suleiman. Tottenham Hotspur heeft de belangstelling in de Nigeriaan opnieuw aangewakkerd, maar de Duitse clubs leiden de race", aldus de transferjournalist.

Vanuit Engeland zou ook Brentford interesse hebben gehad in Suleiman, maar een eerste bod op de Nigeriaan zou door Trencin zijn afgewezen. De Premier League-club zou zich daarom teruggetrokken hebben.

➡️ Meer N.E,.C. nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Keeper Robin Roefs bij het Nederlands elftal

Geschatte transferwaarde Robin Roefs stijgt naar ruim 40 (!) miljoen euro

  • Gisteren, 17:42
  • Gisteren, 17:42
Micky van de Ven/opstootje

Micky van de Ven botst met boze Tottenham-fans na nederlaag

  • Gisteren, 09:43
  • Gisteren, 09:43
Dennis te Kloese en Marijn Beuker, de beleidsbepalers bij Feyenoord en Ajax

'Feyenoord én Ajax melden zich bij NEC voor Paulo Da Silva (18)'

  • wo 7 januari, 18:41
  • 7 jan. 18:41
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27
6
AZ
16
3
25

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel