N.E.C. lijkt de komst van de gedroomde winteraanwinst Sani Suleiman (AS Trencin) te kunnen vergeten. De Nigeriaanse buitenspeler staat nadrukkelijk in de belangstelling van twee clubs uit de Bundesliga én Tottenham Hotspur, zo meldt transferjournalist Rudy Galetti op X.

Woensdag werd duidelijk dat N.E.C. deze winter een recordbedrag zou willen neertellen om Suleiman naar Nijmegen te halen. Geldschieter Marcel Boekhoorn zou bereid zijn flink te investeren in de komst van de buitenspeler, die een prijskaartje van zeven à acht miljoen euro om zijn nek zou hebben.

De Nijmegenaren krijgen echter forse concurrentie: Galetti schrijft dat vanuit Duitsland twee grootmachten zich mengen in de strijd. "RB Leipzig en Bayer Leverkusen maken vorderingen in de gesprekken over Sani Suleiman. Tottenham Hotspur heeft de belangstelling in de Nigeriaan opnieuw aangewakkerd, maar de Duitse clubs leiden de race", aldus de transferjournalist.

Vanuit Engeland zou ook Brentford interesse hebben gehad in Suleiman, maar een eerste bod op de Nigeriaan zou door Trencin zijn afgewezen. De Premier League-club zou zich daarom teruggetrokken hebben.