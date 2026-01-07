Live voetbal

'NEC wil stunten met komst peperdure Sani Suleiman (19)'

Sani Suleiman van AS Trencin met op de achtergrond het logo van NEC
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
7 januari 2026, 15:38

N.E.C. gaat in de winterse transferperiode voor een absolute stunt. De huidige nummer vier van de Eredivisie hoopt zich volgens De Telegraaf te versterken met Sani Suleiman van AS Trenčín. De Slowaakse club zou een bedrag tussen de zeven en acht miljoen euro voor de 19-jarige buitenspeler verlangen.

Suleiman is bezig aan zijn tweede seizoen bij Trenčín, de club die al jarenlang eigendom is van de Nederlandse oud-voetballer Tscheu La Ling. Namens Trenčín kwam de Nigeriaan dit seizoen in twaalf competitiewedstrijden tot drie goals en twee assists.

Artikel gaat verder onder video

Clubs uit Spanje, Duitsland en Engeland hebben Suleiman volgens Telegraaf-verslaggever Mike Verweij eveneens 'hoog op het verlanglijstje', maar N.E.C. hoopt de aanval op de traditionele top-drie kracht bij te zetten door de linksbuiten naar Nijmegen te halen.

'Boekhoorn bereid transferrecord NEC te verpulveren'

Trenčín zou dus een forse transfersom verlangen voor Suleiman, die nog vastligt tot medio 2026 met een optie voor nog eens twee seizoenen. Geldschieter Marcel Boekhoorn zou echter bereid zijn flink te investeren in zijn komst. Mocht Suleiman het elftal van Dick Schreuder daadwerkelijk komen versterken, dan wordt hij hoogstwaarschijnlijk in één klap de duurste N.E.C.'er ooit. Het clubrecord is al sinds 2009 in handen van Björn Vleminckx, die voor een kleine twee miljoen euro overkwam van KV Mechelen.

➡️ Meer N.E.C. nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Edo Ophof

NEC-supporters snappen niets van Ajax: Edo Ophof wordt ‘flapdrol’ genoemd

  • Gisteren, 20:02
  • Gisteren, 20:02
Header transferoverzicht Eredivisie winter 25/26

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Feyenoord verhuurt Kasanwirjo én Andreev

  • Gisteren, 18:27
  • Gisteren, 18:27
Noa Vahle

Noa Vahle pakt PSV-fan terug na 'heftige' bedreiging op Instagram: 'Doorgestuurd naar je manager'

  • Gisteren, 15:26
  • Gisteren, 15:26
7 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27
6
AZ
16
3
25

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel