N.E.C. gaat in de winterse transferperiode voor een absolute stunt. De huidige nummer vier van de Eredivisie hoopt zich volgens De Telegraaf te versterken met Sani Suleiman van AS Trenčín. De Slowaakse club zou een bedrag tussen de zeven en acht miljoen euro voor de 19-jarige buitenspeler verlangen.

Suleiman is bezig aan zijn tweede seizoen bij Trenčín, de club die al jarenlang eigendom is van de Nederlandse oud-voetballer Tscheu La Ling. Namens Trenčín kwam de Nigeriaan dit seizoen in twaalf competitiewedstrijden tot drie goals en twee assists.

Clubs uit Spanje, Duitsland en Engeland hebben Suleiman volgens Telegraaf-verslaggever Mike Verweij eveneens 'hoog op het verlanglijstje', maar N.E.C. hoopt de aanval op de traditionele top-drie kracht bij te zetten door de linksbuiten naar Nijmegen te halen.

'Boekhoorn bereid transferrecord NEC te verpulveren'

Trenčín zou dus een forse transfersom verlangen voor Suleiman, die nog vastligt tot medio 2026 met een optie voor nog eens twee seizoenen. Geldschieter Marcel Boekhoorn zou echter bereid zijn flink te investeren in zijn komst. Mocht Suleiman het elftal van Dick Schreuder daadwerkelijk komen versterken, dan wordt hij hoogstwaarschijnlijk in één klap de duurste N.E.C.'er ooit. Het clubrecord is al sinds 2009 in handen van Björn Vleminckx, die voor een kleine twee miljoen euro overkwam van KV Mechelen.