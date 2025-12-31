De transfer van (22) naar Sunderland werd volgens NEC-directeur Wilco van Schaik in slechts twintig minuten afgerond. De bestuurder van de Nijmegenaren onthult dat hij nog nooit zó snel een speler heeft verkocht.

Roefs maakte afgelopen zomer voor ruim tien miljoen euro de overstap naar Sunderland en leverde NEC daarmee een recorddeal op. In de Premier League blonk de keeper uit Heeswijk-Dinther uit in de eerste seizoenshelft. Van Schaik deelt een leuk detail in de podcast De Bestuurskamer: “Wat leuk is om te vertellen, is dat dit de snelste transfer is die ik ooit heb meegemaakt. Dat was echt ongekend.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens de directeur van de Nijmegenaren zat het succes in de voorbereiding: “Dankzij natuurlijk Carlos Aalbers, onze technisch directeur, en ook SEG, het zaakwaarnemersbedrijf waar Roefs bij aangesloten is. Met name Anton Jansen en daarboven Kees Vos hebben vanuit SEG een rol gespeeld. In het internationale voetbal is het gewoon nodig om zo samen te werken.”

Na het EK Onder 21 kwam Sunderland met een bod: “Op een gegeven moment kwam Carlos binnen met een papiertje. Hij zei: ‘Kijk nou, joh! 9,5 miljoen euro van Sunderland’”, weet Van Schaik, die meteen reageerde: “Inpakken! Waar moet ik tekenen?”

Toch haalde Aalbers meer uit de deal. “Binnen twintig minuten lag er 10,5 miljoen euro op tafel, plus drie bonussen van één miljoen euro”, vervolgt de eindverantwoordelijke bij de Nijmeegse club. “Dat is uiteindelijk gewoon een transfer van twintig minuten geweest. Goed voorbereid, dat is ook wel eens mooi. Zeker als je het over agenten hebt. Maar de boeken waren open. En dan vind ik het echt mooi dat het zo snel kan gaan.”