Een nieuwe domper voor Liverpool en Arne Slot in de Premier League. Het team van de Nederlandse hoofdtrainer kwam woensdagavond op het eigen Anfield niet voorbij promovendus Sunderland: 1-1.

Liverpool hoopte dat het lek boven was na de zege van afgelopen zondag op bezoek bij West Ham United. Dat bleek echter niet het geval. The Reds hadden tegen Sunderland de grootst mogelijke moeite om tot kansen te komen en hadden met name in de helft de handen vol aan Brian Brobbey, die veel fysieke duels uitvocht met centrumverdedigers Virgil van Dijk en Ibrahima Konaté.

Het was voor Brobbey zijn eerste basisplaats sinds zijn komst van Ajax. De Oranje-international maakte een gretige indruk en oogstte veel lof. Na 62 minuten werd Brobbey afgelost door Wilson Isidor. Luttele minuten later nam Sunderland brutaal de leiding: een schot van Chemsdine Talbi belandde via het achterwerk van Van Dijk in het doel: 0-1.

Liverpool oogde daarna lang ideeëloos, maar Florian Wirtz nam de ploeg van Slot tien minuten voor tijd op sleeptouw met een fraaie dribbel. Wirtz had uiteindelijk wel het geluk dat de bal via Sunderland-verdediger Nordi Mukiele in het doel belandde: 1-1.

Liverpool zette daarna aan voor een slotoffensief. De grootste kans in de slotfase was echter voor Sunderland, dat dankzij een briljante ingeving van Robin Roefs bijna nog aan het langste eind trok. Roefs verstuurde in de 94ste minuut een prachtige pass op Isidor, die alleen voor Alisson Becker kwam te staan en de doelman voorbijging. De inzet van de Sunderland-spits werd vlak voor de doellijn echter gekeerd door Federico Chiesa, die daarmee erger voor Liverpool voorkwam. De teleurstelling was daarna groot bij Roefs, die woest op de grond sloeg.

De situatie van Liverpool is ondanks de remise nog altijd penibel. Het team van Slot staat na veertien wedstrijden achtste in de Premier League en heeft liefst elf punten minder dan koploper Arsenal. Sunderland staat knap zesde, met één punt meer dan Liverpool.