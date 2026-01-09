Het duel tussen De Treffers en N.E.C. in de achtste finale van de KNVB Beker is afgelast. De winterstop van de selectie van trainer Dick Schreuder wordt daardoor met een extra week verlengd.

N.E.C. zou vanavond (vrijdag) de tweede seizoenshelft in gang zetten met een thuisduel tegen FC Utrecht. De KNVB besloot woensdag echter al om vanwege de winterse omstandigheden een streep door de vrijdagavondwedstrijden in zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie te zetten. Vooralsnog gaan de andere acht wedstrijden op het hoogste niveau, die zaterdag en zondag op het programma staan, volgens de KINVB wél gewoon door.

Artikel gaat verder onder video

Via de officiële kanalen meldt N.E.C. vrijdagmiddag dat de 'burenruzie' met De Treffers in de achtste finales van de KNVB Beker aankomende dinsdagavond (13januari) geen doorgang kan vinden. Er is al wel een nieuwe speeldatum gevonden: de ploeg van trainer Dick Schreuder neemt het nu op dinsdag 20 januari op tegen de laatst overgebleven amateurclub in het bekertoernooi, die wordt getraind door oud-prof Theo Janssen. Het aanvangstijdstip van de wedstrijd (18.45 uur) blijft hetzelfde.

De selectie van N.E.C. komt door het uitstellen van het bekerduel pas volgende week zaterdag (17 januari) voor het eerst in actie in 2026. De verrassende nummer vier van de Eredivisie speelt dan een uitwedstrijd tegen NAC Breda, dat juist als hekkensluiter de winterstop in ging.