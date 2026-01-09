Live voetbal 1

Winterstop NEC nóg langer: burenruzie met De Treffers verplaatst

Dick Schreuder NEC
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
9 januari 2026, 16:07

Het duel tussen De Treffers en N.E.C. in de achtste finale van de KNVB Beker is afgelast. De winterstop van de selectie van trainer Dick Schreuder wordt daardoor met een extra week verlengd.

N.E.C. zou vanavond (vrijdag) de tweede seizoenshelft in gang zetten met een thuisduel tegen FC Utrecht. De KNVB besloot woensdag echter al om vanwege de winterse omstandigheden een streep door de vrijdagavondwedstrijden in zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie te zetten. Vooralsnog gaan de andere acht wedstrijden op het hoogste niveau, die zaterdag en zondag op het programma staan, volgens de KINVB wél gewoon door.

Artikel gaat verder onder video

Via de officiële kanalen meldt N.E.C. vrijdagmiddag dat de 'burenruzie' met De Treffers in de achtste finales van de KNVB Beker aankomende dinsdagavond (13januari) geen doorgang kan vinden. Er is al wel een nieuwe speeldatum gevonden: de ploeg van trainer Dick Schreuder neemt het nu op dinsdag 20 januari op tegen de laatst overgebleven amateurclub in het bekertoernooi, die wordt getraind door oud-prof Theo Janssen. Het aanvangstijdstip van de wedstrijd (18.45 uur) blijft hetzelfde.

De selectie van N.E.C. komt door het uitstellen van het bekerduel pas volgende week zaterdag (17 januari) voor het eerst in actie in 2026. De verrassende nummer vier van de Eredivisie speelt dan een uitwedstrijd tegen NAC Breda, dat juist als hekkensluiter de winterstop in ging.

➡️ Meer N.E.C. nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Keeper Robin Roefs bij het Nederlands elftal

Geschatte transferwaarde Robin Roefs stijgt naar ruim 40 (!) miljoen euro

  • Gisteren, 17:42
  • Gisteren, 17:42
Dennis te Kloese en Marijn Beuker, de beleidsbepalers bij Feyenoord en Ajax

'Feyenoord én Ajax melden zich bij NEC voor Paulo Da Silva (18)'

  • wo 7 januari, 18:41
  • 7 jan. 18:41
Sani Suleiman van AS Trencin met op de achtergrond het logo van NEC

'NEC wil stunten met komst peperdure Sani Suleiman (19)'

  • wo 7 januari, 15:38
  • 7 jan. 15:38
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Treffers - NEC

De Treffers
18:45
N.E.C.
Wordt gespeeld op 13 jan. 2026
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel