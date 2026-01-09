Live voetbal 1

Zaterdag- en zondagduels in Eredivisie gaan gewoon door, verwacht de KNVB

Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
9 januari 2026, 13:05

De KNVB verwacht dat de Eredivisie-duels van zaterdag en zondag gewoon zullen plaatsvinden. Dat meldt een woordvoerder aan Voetbal International. Het zou wel kunnen dat er individuele wedstrijden worden afgelast.

Het Eredivisieduel van vrijdag tussen NEC en FC Utrecht is al afgelast en zal ook niet alsnog plaatsvinden. Het winterse weer is tevens de oorzaak voor de afgelastingen in de Keuken Kampioen Divisie, waar geen duel doorgang zal vinden. Dit is inclusief de wedstrijden op zaterdag, zondag en maandag.

Als het aan de KNVB ligt, volgen er geen nieuwe afgelastingen meer. Dat betekent dat het Eredivisie-weekend zaterdagmiddag om 16.30 uur begint met de wedstrijd AZ - FC Volendam. Mochten de weeromstandigheden regionaal voor te grote problemen zorgen, kunnen er wel nog losse duels worden afgelast, maar collectief gezien zal dit niet gebeuren.

"Uiteraard wordt de situatie blijvend in de gaten gehouden en staan we hierover met verschillende partijen in contact", vertelde een woordvoerder in gesprek met Voetbal International. "Hierdoor is het mogelijk dat bij individuele wedstrijden alsnog anders besloten wordt, maar op dit moment is er geen reden op voorhand één of meerdere Eredivisie-wedstrijden voor dit weekend af te gelasten."

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

