Dick Schreuder is komende zomer een optie als nieuwe trainer van Ajax, zo meldt Het Parool. De huidige trainer van NEC was afgelopen zomer ook al in beeld bij de Amsterdammers, die destijds voor John Heitinga kozen.

Ajax nam eerder dit seizoen afscheid van Heitinga, onder wie de prestaties flink tegenvielen. Fred Grim werd aangesteld als interim-trainer en de kans is aanwezig dat hij het seizoen mag afmaken in de hoofdstad. Ondertussen wordt er wel vast nagedacht over een nieuwe trainer, waar de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff een belangrijke rol in gaat spelen.

Artikel gaat verder onder video

Schreuder was afgelopen zomer ook al in beeld bij Ajax. Sterker nog, de oefenmeester was eerste keuze in de Johan Cruijff ArenA. Toen bleek dat Ajax nog even de tijd wilde nemen, ging de trainer uiteindelijk naar NEC. Het Parool bevestigt dat de Amsterdammers afgelopen zomer inderdaad met Schreuder hebben gesproken.

Ook komende zomer geldt de trainer van de nummer vier van de Eredivisie als serieuze optie, zo weet de krant. Cruijff was er in het verleden verantwoordelijk voor dat Haris Medunjanin als speler naar Maccabi Tel Aviv werd gehaald. De Bosniër is momenteel werkzaam bij NEC als assistent van Schreuder.