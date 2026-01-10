Live voetbal

Cruijff komt uit bij Schreuder als nieuwe trainer van Ajax

Jordi Cruijff
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 januari 2026, 10:37

Dick Schreuder is komende zomer een optie als nieuwe trainer van Ajax, zo meldt Het Parool. De huidige trainer van NEC was afgelopen zomer ook al in beeld bij de Amsterdammers, die destijds voor John Heitinga kozen.

Ajax nam eerder dit seizoen afscheid van Heitinga, onder wie de prestaties flink tegenvielen. Fred Grim werd aangesteld als interim-trainer en de kans is aanwezig dat hij het seizoen mag afmaken in de hoofdstad. Ondertussen wordt er wel vast nagedacht over een nieuwe trainer, waar de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff een belangrijke rol in gaat spelen.

Schreuder was afgelopen zomer ook al in beeld bij Ajax. Sterker nog, de oefenmeester was eerste keuze in de Johan Cruijff ArenA. Toen bleek dat Ajax nog even de tijd wilde nemen, ging de trainer uiteindelijk naar NEC. Het Parool bevestigt dat de Amsterdammers afgelopen zomer inderdaad met Schreuder hebben gesproken.

Ook komende zomer geldt de trainer van de nummer vier van de Eredivisie als serieuze optie, zo weet de krant. Cruijff was er in het verleden verantwoordelijk voor dat Haris Medunjanin als speler naar Maccabi Tel Aviv werd gehaald. De Bosniër is momenteel werkzaam bij NEC als assistent van Schreuder.

Sani Suleiman van AS Trencin met op de achtergrond het logo van NEC

NEC lijkt Suleiman te kunnen vergeten: 'Duitse grootmachten leiden de race'

Hans Kraay junior en Valentijn Driessen aan tafel

Kraay jr. snapt ‘he-le-maal niets’ van Ajax: ‘Wáárom geen El Karouani?'

Gastón Ávila in het shirt van Ajax, op de achtergrond het logo van Rosário Central

Ajax bevestigt nóg een transfer: Ávila terug naar Argentinië

Goede trainer speelt heel aanvallend voetbal. Ajax speelt verdedigend voetbal dus er moet dan wel het één en ander veranderd worden.

