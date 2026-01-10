Het Algemeen Dagblad verwacht dat de transfer van naar Lazio zeer gunstig is voor de influencercarrière van vriendin Jade Anna van Vliet (21). Een internationale doorbraak van de TikTok-ster levert haar ‘een goudmijn’ op, zo verwacht het medium.

Taylor maakt voor een bedrag van zo’n zeventien miljoen euro de overstap van Ajax naar Lazio. De middenvelder verbindt zich voor 4,5 seizoenen aan de club uit Rome. Vriendin Jade Anna van Vliet verhuist mee naar de Italiaanse hoofdstad, zo bevestigde ze vrijdagochtend op Snapchat. De influencer is voornemens om de Italiaanse taal te gaan leren.

Volgens het Algemeen Dagblad is deze stap niet ongunstig voor haar carrière. “Een internationale verhuizing naar een wereldstad van een toch al geruchtmakend stel is een goudmijn voor een influencer”, schetst het medium. “Na bijna tien jaar als filmpjesmaker in Nederland raken je ideeën mogelijk op. Nu opent er een paradijs van inrichting, mode en restaurantjes, waarvan fans elke seconde zullen verslinden.”

Van Vliet, die recent switchte van zaakwaarnemer, had onlangs al een prominente samenwerking met het Italiaanse (lingerie)merk Intimissimi. In lingerie van dat merk was de socialmedia-ster te zien op onder meer bushokjes en billboards. Volgens het AD is het denkbaar dat Jade Anna in de komende tijd meer Engelstalige content gaat delen. “Haar volgersaantallen daar en op TikTok zijn met de Nederlandstalige berichten al een tijdje gestagneerd, in het Engels wordt haar publiek in potentie veel groter”, schetst het.