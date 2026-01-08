Niets lijkt een transfer van Kenneth Taylor naar Lazio nog in de weg te staan. Waar diverse media al meldden dat er sprake is van een akkoord, deed het populaire Instagram-account RealityFBI navraag bij vriendin Jade Anna van Vliet. Haar reactie zegt meer dan honderd woorden.
Na 184 wedstrijden scheiden de wegen tussen Taylor en Ajax. De middenvelder heeft een mondeling akkoord bereikt met Lazio en gaat naar verluidt een contract voor 4,5 jaar tekenen in Italië. Donderdagavond staat de medische keuring op de planning, daarna zet de 23-jarige middenvelder zijn handtekening onder de deal.
Het nieuws is ook RealityFBI niet ontgaan. Het medium besloot navraag te doen bij Van Vliet en deelt erover op Instagram. “Het viel ons al op dat ze (Jade Anna van Vliet, red.) allerlei Italiaanse dingen aan het uitproberen is. Zo is ze een Italiaans luxe jassenmerk gaan volgen en houdt ze ineens ook van lekkere pizza’s van @princestreetpizza”, schrijft het.
RealityFBI besloot Jade Anna persoonlijk te berichten. “Aan het klaarmaken voor de Italiaanse cultuur?”, vroeg het haar op de man af. “Hahaha”, lacht de influencer. Het Insta-account reageert: “Als Fabrizio Romano het meldt, dan kan ik alleen nog maar zeggen: gefeliciteerd!” Veelzeggend is de like die Van Vliet deze opmerking geeft.
