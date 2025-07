Ajax-fan lokt reactie van Kenneth Taylor uit met boodschap over Jade Anna

Een supporter van Ajax heeft aan het lachen gebracht voorafgaand aan het oefenduel van Ajax met Celtic in Como. De fan wist de aandacht van de Ajax-middenvelder te trekken met een opmerkelijk shirt van diens vriendin en influencer Jade Anna van Vliet.

Ajax speelt donderdagavond in het kader van de Como Cup vriendschappelijk tegen Celtic. De club weten zich in Italië gesteund door minimaal 2000 meegereisde supporters uit Amsterdammers. Eén fan wist voorafgaand aan de aftrap specifiek de aandacht van Taylor te trekken.

De desbetreffende Ajax-supporter meldde zich vlak voor de aftrap op de eerste rij van de lange zijde van het stadion en sprak Taylor aan, toen laatstgenoemde over het veld wandelde. “Kenneth, Kenneth!”, schreeuwde de fan, die daarmee de aandacht van Taylor trok.

De supporter draaide zich vervolgens om en wees vervolgens met zijn duim naar de naam van Taylors vriendin en influencer Jade Anna van Vliet, die achter op zijn shirt prijkte. Taylor leek het gebaar te waarderen en kon een brede glimlach niet onderdrukken.

Taylor ontbreekt donderdag overigens in de wedstrijdselectie van Ajax. De Oranje-international is wel meegereisd naar Italië, maar is nog niet wedstrijdfit en krijgt rust van hoofdtrainer John Heitinga.

